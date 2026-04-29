洛杉磯道奇隊近年雖憑藉強大財力與戰力統治聯盟，但近期多位新秀的爭議言行，正迅速讓這支豪門球隊轉變為全大聯盟的「頭號反派」。道奇捕手拉辛（Dalton Rushing）接連對多隊球員口出惡言；而曾在洛杉磯成長、現效力於芝加哥小熊隊的球星「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），此前系列賽更在面對道奇球迷的漫天噓聲時，強硬回擊：「道奇球迷進場只為了拍照，沒在看比賽。」
髒話風波不斷 拉辛傷害道奇形象
道奇新秀捕手拉辛近期表現火燙，但在場上的職業素養卻備受質疑。他在對陣舊金山巨人隊時曾對李政厚（Jung Hoo Lee）發表不當言論，隨後又在對陣落磯隊輸球後稱比賽「有鬼（fishy）」。
最嚴重的事件發生在近日對陣小熊隊時，他在佐佐木朗希（Roki Sasaki）暴投後，疑似對著推進壘包的小熊捕手阿瑪亞（Miguel Amaya）辱罵「死胖子（Fat F—）」。雖然部分道奇球迷辯稱為過度解讀，但小熊球星赫納（Nico Hoerner）在廣播節目中證實：「我確實聽到了，當時非常震驚。」隊媒《Dodgers Way》指出，這種傲慢的態度讓道奇球員在場外建立了極差的負面形象。
洛杉磯子弟兵回娘家 PCA狠酸道奇球迷「只想拍照」
與此同時，另一場戰火則由小熊隊的中外野手克羅－阿姆斯壯點燃。身為在洛杉磯成長、畢業於名校哈佛西湖（Harvard-Westlake）的道奇球迷，PCA在造訪道奇球場時遭遇瘋狂Boo聲。原因在於他先前曾在接受《洛杉磯時報》採訪中狠酸道奇球迷：「芝加哥球迷是真心在乎棒球，不像道奇球迷只是去球場拍拍照或幹嘛的，他們（道奇球迷）根本沒在看比賽。」
面對道奇球迷的憤怒，PCA拒絕道歉並表示：「我絕對是在嘲諷那些不看球的粉絲。洛杉磯是一個『喜歡被關注』的地方，就像去看湖人隊比賽的人只是為了坐在場邊讓自己看起來很帥。如果你覺得我這樣說很幼稚，那我會說：是他們先開口的，我只是順勢反擊。」
道奇變反派 社群媒體也加入戰火
有趣的是，道奇隊官方社群媒體今日也加入「反派」行列。在PCA首打席遭到三振後，道奇官方帳號特地發布三振影片並配文：「這是一次值得拍照留念的三振。」諷刺意味十足。然而，PCA最後在9局敲出關鍵安打，並隨著隊友史萬森（Dansby Swanson）的全壘打跑回本壘，讓全場道奇球迷鴉雀無聲。
媒體分析指出，雖然道奇陣中的巨星如大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）依然維持良好形象，但新星拉辛的狂妄言論已讓其他球隊抓到機會，將道奇貼上「惡人」標籤。
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道奇新秀捕手拉辛近期表現火燙，但在場上的職業素養卻備受質疑。他在對陣舊金山巨人隊時曾對李政厚（Jung Hoo Lee）發表不當言論，隨後又在對陣落磯隊輸球後稱比賽「有鬼（fishy）」。
最嚴重的事件發生在近日對陣小熊隊時，他在佐佐木朗希（Roki Sasaki）暴投後，疑似對著推進壘包的小熊捕手阿瑪亞（Miguel Amaya）辱罵「死胖子（Fat F—）」。雖然部分道奇球迷辯稱為過度解讀，但小熊球星赫納（Nico Hoerner）在廣播節目中證實：「我確實聽到了，當時非常震驚。」隊媒《Dodgers Way》指出，這種傲慢的態度讓道奇球員在場外建立了極差的負面形象。
洛杉磯子弟兵回娘家 PCA狠酸道奇球迷「只想拍照」
與此同時，另一場戰火則由小熊隊的中外野手克羅－阿姆斯壯點燃。身為在洛杉磯成長、畢業於名校哈佛西湖（Harvard-Westlake）的道奇球迷，PCA在造訪道奇球場時遭遇瘋狂Boo聲。原因在於他先前曾在接受《洛杉磯時報》採訪中狠酸道奇球迷：「芝加哥球迷是真心在乎棒球，不像道奇球迷只是去球場拍拍照或幹嘛的，他們（道奇球迷）根本沒在看比賽。」
面對道奇球迷的憤怒，PCA拒絕道歉並表示：「我絕對是在嘲諷那些不看球的粉絲。洛杉磯是一個『喜歡被關注』的地方，就像去看湖人隊比賽的人只是為了坐在場邊讓自己看起來很帥。如果你覺得我這樣說很幼稚，那我會說：是他們先開口的，我只是順勢反擊。」
道奇變反派 社群媒體也加入戰火
有趣的是，道奇隊官方社群媒體今日也加入「反派」行列。在PCA首打席遭到三振後，道奇官方帳號特地發布三振影片並配文：「這是一次值得拍照留念的三振。」諷刺意味十足。然而，PCA最後在9局敲出關鍵安打，並隨著隊友史萬森（Dansby Swanson）的全壘打跑回本壘，讓全場道奇球迷鴉雀無聲。
媒體分析指出，雖然道奇陣中的巨星如大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）依然維持良好形象，但新星拉辛的狂妄言論已讓其他球隊抓到機會，將道奇貼上「惡人」標籤。