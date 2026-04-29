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MLB底特律老虎「台灣怪力男」李灝宇，今（29）日面對亞特蘭大勇士先發出賽，擔任先發三壘手、第8棒，五局上第2打席掃出擊球初速102.8英里（約165.4公里）左外野二壘安打，連續2場有長打貢獻，但第3打席面對右投，被換代打提前退場，李灝宇本場總計2打數1安打，賽後打擊率升至2成38。李灝宇上戰27日面對紅人扛出大聯盟首轟，還是一發逆轉兩分砲，本場勇士派出35歲左投培瑞茲（Martín Perez）掛帥，李灝宇獲得先發出賽機會，但首打席纏鬥6球後遭到三振。老虎前段攻勢無果，李灝宇直到第五局才獲得第2次打擊機會，先選掉1顆壞球後、隨後鎖定偏低但跑到中間的85.6英哩卡特球，一棒拉到左外野空檔形成二壘安打，擊球初速高達102.8英里（約165.4公里）、擊球仰角17度，李灝宇連續2場有長打演出。可惜老虎後續無法延續攻勢，巴耶茲（Javier Baez）滾地球出局，托瑞斯（Gleyber Torres）選到保送後，下一棒的麥克戈尼（Kevin McGonigle）右外野深遠飛球出局，李灝宇無緣為老虎跑回首分。勇士靠著三局下拿到2分，第六局由富恩特斯（Didier Fuentes）接手，李灝宇第七局被換代打提前退場，由另名24歲小將基斯（Colt Keith）上場，可惜打除左外野飛球被接殺，李灝宇本場合計2打數1安打、吞1K，賽後打擊率提升至2成38，另有1轟與3分打點，守備上則中規中矩沒有失誤。老虎本場直到九局上才有得分攻勢，由培瑞茲（Wenceel Perez）扛出兩分砲，但終場仍以2：5不敵勇士。