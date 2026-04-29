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洛杉磯道奇隊今（28）日在主場對戰馬林魚的賽事中舉辦「婦女之夜（Women’s Night）」活動，球團特別安排所有參賽球員的登場曲由各自的妻子或伴侶親自挑選。其中最受矚目的焦點，莫過於真美子為大谷翔平挑選的登場音樂，展現了兩人間私下俏皮且充滿童趣的一面。根據球團公布的名單，今日擔任先發投手的大谷翔平，投球登場音樂是由真美子夫人選擇的經典動漫歌曲《超人力霸王賽文之歌99》。雖然大谷今日只會擔任投手並不會打擊，但真美子同樣為他準備了打擊登場曲，曲目則是知名動漫《JoJo的奇妙大冒險：黃金之風》中的插曲。事實上，這並非真美子夫人第一次在大聯盟賽場大玩「動漫梗」。在去年的同一活動中，她就曾挑選《美少女戰士》主題曲《月光傳說》作為大谷的登場曲，當時大谷還在該場比賽轟出首局首打席全壘打，打出長女出生後的首轟紀念球。日媒指出，真美子夫人連續兩年挑選動畫歌曲，不僅讓球迷感到驚喜，也讓人一窺其私下開朗且幽默的人格特質。去年她還曾選用《JoJo的奇妙大冒險》第一部結尾曲《Roundabout》作為大谷的打擊登場曲。道奇球團表示：「為了今晚的婦女之夜，道奇球員的妻子與女友們特別為她們生命中最重要的人挑選了登場曲。」這項傳統活動不僅拉近了球員與家庭的距離，也讓緊湊的職業賽場增添了不少溫馨與趣味。