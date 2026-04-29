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休士頓火箭隊在季後賽首輪陷入苦戰，而陣中超級球星杜蘭特（Kevin Durant）的表現與場外風波，再次讓他成為輿論焦點。雷霆前隊友、現任球評帕金斯（Kendrick Perkins）近日在節目中發表評論，直言杜蘭特在全聯盟高管眼中的吸引力已大打折扣，甚至用「災難」來形容他近年在各隊的待過後的下場。帕金斯在節目《First Take》中表示，雖然杜蘭特或許是籃球史上最強大的得分手，但事實勝於雄辯。他指出杜蘭特過去在布魯克林籃網與鳳凰城太陽的生涯最終都以失敗告終，太陽隊甚至在失去杜蘭特後，今年仍能挺進季後賽。帕金斯特別強調，火箭隊去年在沒有杜蘭特的情況下，尚能與勇士隊纏鬥七場，但為了交易杜蘭特不惜送出格林（Jalen Green）與布魯克斯（Dillon Brooks）兩名核心，換來的卻是球隊化學反應的徹底崩盤。他直言，現在「化學反應」已經成為火箭隊最大的硬傷，在經歷了連續三次「超級球隊」的失利後，各隊在談判時會變得更加吝嗇，不願再為這位即將步入職業生涯尾聲的球星付出核心資產。回顧火箭本季的走勢，許多分析認為全明星賽後是崩盤的起點。當時杜蘭特疑似在社群媒體「開小帳」批評隊友的醜聞爆發，文中點名指責陣中年輕核心賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）與申京（Alperen Sengun）必須為輸球負責。這起風波讓火箭隊內部信任感蕩然無存，也讓原本志在爭冠的火箭，在季後賽邊緣顯得步履蹣跚。杜蘭特的聲譽因此受到重創。過去大家認為他是奪冠的最後一塊拼圖，但現在更多球團高層開始擔心，迎來這尊大佛是否會像籃網或太陽時期一樣，換來無止盡的更衣室鬧劇。隨著賽季即將步入尾聲，根據《Heavy Sports》報導指出，火箭球團管理層已經對現狀感到不耐煩，願意聽取任何能改善爭冠機會的報價。這意味著，如果價格合適，杜蘭特很可能在今年夏天再次進入交易市場。儘管柏金斯看衰他的身價，但最新報告顯示，聯盟中仍有22支球隊對這位傳奇得分手保持興趣，其中甚至包括杜蘭特曾三度闖入總決賽的老東家金州勇士。