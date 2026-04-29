我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）費城費城人隊於今（29）日拋出人事震撼彈，宣布即刻解僱總教練湯姆森（Rob Thomson），並指派現任板凳教練、曾執教道奇與馬林魚的名將馬丁利（Don Mattingly）擔任暫代總教練，任期至2026年賽季結束。費城人目前戰績慘澹，與大都會隊同以9勝19敗在聯盟墊底，成為球團開鍘的主因。費城人隊今年開季表現與預期落差極大，近期12場比賽中慘吞11敗，低迷的勝率讓球團高層決定快刀斬亂麻。諷刺的是，費城人去年12月才剛與62歲的湯姆森續約至2027年。球團編成本部長唐布羅夫斯基（Dave Dombrowski）今日表示，已向湯姆森提出轉任球團特別助理的選項。唐布羅夫斯基更進一步爆料，球團在周末曾接觸剛從紅襪隊離職的柯拉（Alex Cora），意欲邀請其掌權，但柯拉以希望優先陪伴家人為由拒絕了費城人的邀約。湯姆森自2022年接替吉拉迪（Joe Girardi）職務以來，執教成績為355勝270敗，且連續4個賽季帶領費城人闖入季後賽，更在2022年奪下國家聯盟冠軍。然而，今年球隊攻守失序，讓這位功勳主帥被迫提前下課。接手暫代總教練職務的馬丁利現年65歲，球員時代是洋基隊的傳奇一壘手，教練生涯則曾執教道奇與馬林魚隊，生涯通算累積889勝950敗，並曾在2020年獲選國聯年度最佳總教練。費城人球團希望憑藉馬丁利豐富的領軍經驗，扭轉目前球隊的頹勢。原先被看好能與勇士、大都會一爭高下的費城人隊，如今陷入創隊史新低的開季困局。馬丁利上任後的第一個考驗，便是如何整頓低迷的打線與投手群體能。