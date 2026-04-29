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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平，今（29）日於主場對陣邁阿密馬林魚的比賽中掛帥先發。大谷首局就展現強大壓制力，飆出讓全場驚呼的「快速指叉球（Splitter）」，在球審判定為壞球時，與捕手史密斯（Will Smith）同時要求ABS挑戰，最終改判成功奪下三振，神準的眼光與驚人的球威連美國專家都讚嘆：「太噁心了。」首局面對馬林魚首棒打者馬西（Jakob Marsee），大谷在球數1好2壞的情況下，投出一顆位於外角高角度的指叉球，球審第一時間判定為壞球。然而，大谷與捕手史密斯（Will Smith）展現極佳默契，兩人幾乎在同一時間舉手要求ABS挑戰。透過大螢幕重播顯示，該球確實精準擦過好球帶上緣，判定隨即翻盤為三振，大谷順利奪下本場第一次三振。大谷此戰開局展現了絕佳的控球力，接連以三振解決第二棒史托斯（Stowers）。雖然隨後被第三棒敲出二壘安打，但大谷隨即穩住陣腳，讓第四棒擊出左外野飛球出局，完成首局無失分的任務。知名投球分析專家、被稱為「投球忍者」的佛里曼（Rob Friedman）也在其社群平台X上公開了大谷這顆時速約142公里（88英哩）的指叉球影片，並以「超級噁心」來形容他的球威。他特別提到大谷與捕手同時舉手挑戰的瞬間，「這絕對是力與美，還有科技的完美結合。」