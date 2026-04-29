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▲馬克西(Tyrese Maxey)此役繳出25分、10籃板與5助攻的優異成績。他與恩比德、保羅·喬治組成的三巨頭在關鍵時刻互補合作，展現了強大的化學反應，讓費城看見了1比3落後逆轉的希望。（圖／美聯社／達志影像）

費城76人今（29）日演繹了何謂真正的「置之死地而後生」。面對1比3落後的絕境，加上對手塞爾提克帶著回主場封王的絕對自信，76人並未如同外界預期般繳械投降。在季後賽首輪第五戰中，費城憑藉著末節僅讓對手攻下11分的窒息防守，以及當家球星恩比德(Joel Embiid)夢回巔峰的統治級表現，最終以113比97反客為主大勝對手，將系列賽大比分追至2比3，成功為球隊續命。塞爾提克原本有大好機會在此終結系列賽，開局後的綠衫軍雖然狀態並非頂尖，但依然憑藉著強大的主場氣勢佔據主動，甚至一度在比賽中段建立起13分的領先優勢。當時全場觀眾已準備好慶祝晉級，但76人卻在此刻展現了頑強的生命力。隨著防守強度的提升，費城不僅迅速填平了雙位數的分差，更在關鍵的第四節讓原本進攻華麗的塞爾提克徹底啞火。對於這支擁有強大進攻火力的波士頓軍團而言，無疑是近年來最慘烈的一場崩盤。這場勝利的靈魂人物毫無疑問是「大帝」恩比德。即便身上仍帶著傷勢，恩比德今日出戰39分鐘，展現了他在全盛時期那種無解的攻防主宰力。他在進攻端23投12中，最令人驚嘆的是他單場三分球10投9中，這種連後衛都難以企及的投射表現，讓塞爾提克在防守佈陣上徹底崩潰。恩比德繳出33分、8助攻以及高達+13的正負值，不僅主宰了禁區，更用外線火力拉開了空間，宣告那位曾經主宰聯盟的MVP正式歸位。相較於恩比德的巔峰回歸，塞爾提克的「雙探花」塔圖姆(Jayson Tatum)與杰倫·布朗(Jaylen Brown)今日表現則顯得異常低迷。塔圖姆雖然繳出24分16籃板的數據，但19投8中的命中率加上4次失誤，顯示他在處理球權時顯得極度急躁。而布朗則在23次出手僅命中9球，外線僅有4投1中的慘澹表現。塞爾提克全場三分球命中率僅有28.2%，面對76人日益加壓的防守時，成了他們無法順利關門的主因。而費城除了恩比德之外，馬克西(Tyrese Maxey)與喬治(Paul George)的互補表現也是贏球關鍵。馬克西延續了本季一貫的攻擊性，25分、10籃板與5助攻的全能數據讓塞爾提克的後場防線疲於奔命；而喬治則在組織與籃板上默默貢獻，繳出16分、9籃板與7助攻，三人展現完美默契，加上替補席上葛萊姆斯(Quentin Grimes)外線手感火燙挹注18分，以及新秀埃奇庫姆(V.J. Edgecombe)在防守端的強勢表現，費城已然具備挑戰逆轉勝的所有條件。