效力休士頓太空人的台灣投手鄧愷威，今（29）日迎來轉隊後的首場先發登板。面對強敵金鶯，鄧愷威在首局度過亂流後迅速回穩，最終主投3局失2分，雖然遺憾承擔敗投，但也寫下本季單場最長的投球局數與用球數。賽後，鄧愷威針對球速下降的狀況提出看法，並表示未來角色仍靜待教練團安排。

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首局「太興奮」遭狙擊　鄧愷威封印變速球回穩

睽違多日重返先發角色，鄧愷威坦言第一局確實有些起伏。首局他接連遭到韓德森（Gunnar Henderson）、拉契曼（Adley Rutschman）及巴薩洛（Samuel Basallo）三名左打者以強勁安打狙擊失掉2分。鄧愷威賽後表示：「第1局當然還是會有點興奮，丟完之後有調適一下心情，後面就比較輕鬆一點。」

為了應對亂流，鄧愷威在後續兩局果斷調整配球，減少首局被狙擊的變速球比例，改以Sweeper搭配速球應戰。這項策略成功奏效，他在接下來的2局中僅再被擊出2支零星安打，且各送出1次三振，未再讓金鶯踏上本壘板。

均速不增反減？天氣冷恐是影響主因

值得關注的是，鄧愷威此役主投42球中有30顆好球、0保送，但球速卻較往常偏慢。今日他最快球速僅93.3英里（約150.1公里），且四縫線速球與伸卡球的均速皆比本季平均慢了約1.5至2.2英里。

面對球速不如以往的疑問，鄧愷威在受訪時思索後表示：「可能天氣冷也有關係，具體的細節還要等明天跟投手教練討論後才會知道。」在客場低溫的環境下比賽，對於投手的熱身與球速發揮確實是不小的挑戰。

角色定位未定　鄧愷威：不管什麼任務都盡全力

此戰鄧愷威總計投完3局，用球數42球創下本季單場新高。外界關心這是否代表他將正式轉往先發輪值、並持續增加用球數？鄧愷威對此持保留態度，透露教練團目前尚未告知接下來的安排。

「目前都還沒講。」鄧愷威展現職業球員的自律與團隊精神：「現在就是不管球隊、教練給我什麼角色，我就是盡全力去幫球隊守住勝利。」

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陳昱慈編輯記者

大學讀商科，因為喜歡各種體育賽事所以一直以來的夢想都是體育記者。大學畢業前因緣際會下加入《NOWNEWS今日新聞》 ，主要負責運動中心NBA、MLB等外電編譯、防守Google News等任務，在工讀期間累積許多編輯經驗，也...