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效力休士頓太空人的台灣投手鄧愷威，今（29）日迎來轉隊後的首場先發登板。面對強敵金鶯，鄧愷威在首局度過亂流後迅速回穩，最終主投3局失2分，雖然遺憾承擔敗投，但也寫下本季單場最長的投球局數與用球數。賽後，鄧愷威針對球速下降的狀況提出看法，並表示未來角色仍靜待教練團安排。睽違多日重返先發角色，鄧愷威坦言第一局確實有些起伏。首局他接連遭到韓德森（Gunnar Henderson）、拉契曼（Adley Rutschman）及巴薩洛（Samuel Basallo）三名左打者以強勁安打狙擊失掉2分。鄧愷威賽後表示：「第1局當然還是會有點興奮，丟完之後有調適一下心情，後面就比較輕鬆一點。」為了應對亂流，鄧愷威在後續兩局果斷調整配球，減少首局被狙擊的變速球比例，改以Sweeper搭配速球應戰。這項策略成功奏效，他在接下來的2局中僅再被擊出2支零星安打，且各送出1次三振，未再讓金鶯踏上本壘板。值得關注的是，鄧愷威此役主投42球中有30顆好球、0保送，但球速卻較往常偏慢。今日他最快球速僅93.3英里（約150.1公里），且四縫線速球與伸卡球的均速皆比本季平均慢了約1.5至2.2英里。面對球速不如以往的疑問，鄧愷威在受訪時思索後表示：「可能天氣冷也有關係，具體的細節還要等明天跟投手教練討論後才會知道。」在客場低溫的環境下比賽，對於投手的熱身與球速發揮確實是不小的挑戰。此戰鄧愷威總計投完3局，用球數42球創下本季單場新高。外界關心這是否代表他將正式轉往先發輪值、並持續增加用球數？鄧愷威對此持保留態度，透露教練團目前尚未告知接下來的安排。「目前都還沒講。」鄧愷威展現職業球員的自律與團隊精神：「現在就是不管球隊、教練給我什麼角色，我就是盡全力去幫球隊守住勝利。」