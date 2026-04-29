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NBA東區季後賽首輪今（29）日持續開打，紐約尼克回到主場麥迪遜廣場花園，迎戰亞特蘭大老鷹。尼克明星後衛布朗森（Jalen Brunson）走出前幾場的低迷，狂砍全場最高39分，搭配明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）全能的雙十演出，最終尼克斯以126：97大勝老鷹，在系列賽取得3：2聽牌優勢。系列賽前四戰打完雙方戰成2：2平手，布朗森在進入季後賽後命中率起伏不定，甚至一度被質疑過於陷入單打。然而今日回到主場，他展現極高效率，全場23投15中，轟下個人今年季後賽新高的39分，並外帶8次助攻，徹底扛起全隊進攻。上一場才剛拿下大三元的狀元郎唐斯，今日延續火燙手感，雖然出手次數不多，但交出16分、14籃板、6助攻、2抄截與2阻攻的「怪物級」數據。在雙核心領軍下，尼克首節就打出35：22的攻勢奠定勝基。老鷹隊方面，今年例行賽表現神勇、已確立核心地位的強森（Jalen Johnson），上半場雖攻下14分表現復甦，但下半場遭到尼克高強度包夾防守，最終僅留下 18分、10籃板與6助攻。更讓老鷹戰力受挫的是，過去在尼克主場總能大殺四方的麥科勒姆（C.J. McCollum）今日徹底迷失，全場10投僅3中得到6分。由於二號得分點熄火，老鷹在第四節一度落後近30分，比賽早早進入垃圾時間。除了雙星表現亮眼，尼克斯前鋒阿奴諾比（OG Anunoby）也貢獻了17分、10籃板的雙十數據，與阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）共同鞏固防線。根據歷史數據，贏得2：2平局後的第五戰勝者，晉級機率極高。老鷹在今日慘敗後，將帶著2：3的落後頹勢重返亞特蘭大州立農業體育館，在退無可退的第六戰，老鷹必須找回進攻節奏，否則球季將在主場畫下句點。