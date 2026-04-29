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聖安東尼奧馬刺今（29）日在主場進行季後賽首輪第五戰，力拚淘汰波特蘭拓荒者。而在這場關門大戰前夕，馬刺超級巨星文班亞馬獲得了來自傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的至高評價。歐尼爾直言，文班亞馬目前的實力已高居全聯盟第二，僅次於丹佛金塊的「小丑」約基奇（Nikola Jokic）。根據《NBA Courtside》在X平台上的報導，歐尼爾在受訪時對文班亞馬讚不絕口：「兩年內，他將會與約基奇並列為聯盟最強大的中鋒。現在他已經是第二名了，而且差距正在迅速縮小。」雖然約基奇被廣泛認為是當今球壇第一人，但文班亞馬進化速度卻讓人瞠目結舌。歐尼爾認為，文班亞馬驚人的防守覆蓋率與持續進步的進攻技巧，正讓他成為聯盟中最無解的武器。文班亞馬在今年以壓倒性的票數奪下年度最佳防守球員（Defensive Player of the Year），正式確立他在防守端的統治地位。而在進攻端，他正試圖在靈活的外線投射與禁區統治力之間尋找完美平衡。外界預測，在今年季後賽的MVP選票中，這位法籍天才極大機率能獲得不少評審的青睞。目前馬刺在系列賽掌握3比1絕對優勢，若能順利在今日淘汰拓荒者，文班亞馬將有機會在第二輪直接挑戰約基奇所領軍的金塊隊。這場「最強中鋒之戰」已提前引發球迷瘋狂討論。文班亞馬正致力於挑戰極為罕見的「新秀賽季即奪冠」壯舉，全世界都在看這位外星人如何改寫歷史。