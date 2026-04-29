我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基隊隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）火力全開，今（29）日在作客德州遊騎兵的比賽中，賈吉於第9局敲出驚天動地的陽春砲，不僅幫助球隊最終以3：2險勝，這也是他連續第3場比賽開轟。目前賈吉以本季第12支全壘打，正式追平芝加哥白襪隊的村上宗隆，兩人並列大聯盟全壘打王。剛滿34歲的賈吉近期手感燙到發火。今日洋基與遊騎兵交手，雙方前8局戰成2：0，洋基維持微幅領先。第9局上半，賈吉面對右投溫恩（Coleman Winn），鎖定一顆96.2英哩（約154.8公里）的高角度速球出手，擊球初速高達112.7英哩（約181.4公里），球直接飛進左中外野的二層看台。這記全壘打飛行距離達424英呎（約129.2公尺），仰角36度，擊球瞬間的清脆聲響讓客場球迷瞬間噤聲。洋基隨後在9局下遭遇遊騎兵反撲丟失掉2分，賈吉這支全壘打最終成了球隊贏球的致勝關鍵。本季大聯盟全壘打王的競爭才剛開季就白熱化。白襪隊日本好手村上宗隆昨日才在對陣天使的比賽中敲出逆轉三分砲，以12轟暫時領先全聯盟。然而，村上今日在面對天使的比賽中陷入低迷，單場慘吞4次三振，創下旅美生涯最慘紀錄，未能繼續推進全壘打數。反觀賈吉，從26日的「生日全壘打」開始，連三戰開轟展現主宰力。目前兩人以12轟並列龍頭，後頭還有休士頓太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）以11轟緊追在後，紅人隊小拉魯茲（Elly De La Cruz）則以10轟與洋基新秀萊斯（Ben Rice）等人並列第四。開季一度手感低迷的賈吉，隨著氣溫回升，各項數據已回歸「正常運作」。目前他不僅全壘打數領先，出壘率 .392、攻擊指數（OPS）達 1.037，整體表現已躍升至大聯盟第三高。對於洋基迷來說，只要健康的賈吉持續穩定開砲，搭配萊斯等新秀的串聯，洋基今年的打線威懾力將是各隊投手最頭痛的惡夢。