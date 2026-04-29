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洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平，於今（29）日在主場對戰邁阿密馬林魚的賽事中掛帥先發。為了因應道奇隊近期13連戰的嚴酷賽程並緩解疲勞，大谷此役採取「一刀流」模式專注投球。他主投6局送出9次三振，最快球速飆破161公里，不僅達成美職生涯700次三振里程碑，防禦率更下降至0.60，暫居大聯盟第一。大谷翔平今日狀態不俗，開賽就連飆2次三振展現氣勢。關鍵紀錄出現在第3局，大谷以今日個人第5次三振讓打者落空，正式達成美職生涯第700次三振，成為史上第9位達成此成就的日籍投手。這也是他在歷經兩次右肘手術後，於美職生涯第104場登板所寫下的紀錄。總計大谷今日主投6局共用104球、被敲5支安打，失掉2分，其中1分為自責分，送出9次三振與3次保送。雖然道奇隊在大谷翔平下場前都未能反超比分，讓他遺憾無緣本季第3勝，但他連續5場先發達成優質先發，目前防禦率僅 0.60，穩定領跑大聯盟防禦率榜。為何此役大谷只擔任投手？道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）賽前解釋，考慮到球隊目前正處於13連戰的嚴峻考驗，加上大谷日常累積的體能負荷，決定讓他在今日專注在投手工作上，不排入先發打線。羅伯斯指出：「這是在體能與調度間取得平衡，讓大谷能更專注於投球，同時也讓狀況不錯的隊友有發揮空間。」今日適逢道奇球團舉辦「女神之夜（Women’s Night）」，球員的登場音樂全權交由妻子或女友挑選。大谷翔平的夫人真美子特別挑選了人氣動漫《JOJO 的奇妙冒險》系列中的經典樂曲《Canzoni Preferite》作為投球登場曲，旋律節奏感十足，完美契合大谷的霸氣。這對最強夫妻檔的甜蜜互動與動漫魂，也成為球津津樂道的話題。