我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊今（29）日於主場迎戰馬林魚，由日籍球星大谷翔平掛帥先發。大谷在第4局一度陷入一、三壘有人的失分危機，所幸韓國籍游擊手金慧成展現頂級的防守功力，以超快補位與美技傳球化解攻勢，隨後大谷翔平也被捕捉到在休息區親自向金慧成鞠躬致謝。當下轉播單位《SportsNet LA》對此驚呼連連。曾獲奧運金牌的球評門多薩（Jessica Mendoza）則深入分析：「他在重心完全前傾的情況下，依舊能完成如此迅速的接傳動作，技術無懈可擊。」大谷翔平在4局上一度陷入亂流，先是遭安打與保送攻佔一、二壘，隨後雖然抓下出局數，但仍面臨2人出局一、三壘有人的得分危機。此時，馬林魚第7棒擊出一顆在內野高高躍起的軟弱滾地球，球在草皮與紅土間緩慢跳動，有極高的機率形成內野安打。就在這關鍵時刻，道奇游擊手金慧成展現驚人的爆發力，從游擊防區猛力往前衝，在球快停止前單手抓球，並在身體失去平衡的情況下精準長傳一壘，成功抓下第3個出局數。大谷翔平見狀立刻揮拳怒吼，並在走回休息室後，特意找到金慧成擊掌並向他鞠躬。金慧成這記守備也讓道奇官方轉播單位《SportsNet LA》驚呼連連。主播尼爾森（Stephen Nelson）盛讚：「這是不可思議的守備。」球評、前美國女壘金牌名將門多薩（Jessica Mendoza）詳細分析了金慧成的動作：「守備速度非常出色，從捕球到傳球的轉瞬之間，他能將重心維持在前腳並迅速出手，這是極高難度的技術。」雖然亞洲內野手過去在大聯盟的守備評價兩極，但金慧成今日的表現無疑證明了自己的身價。日本球迷也在網路上熱烈討論：「金慧成真的太強了。」、「洗刷了昨天的失誤惡名」、「看到大谷敬禮，就知道這球守得有多關鍵」。