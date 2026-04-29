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聖安東尼奧馬刺隊今（29）日以114：95大勝波特蘭拓荒者，正式以4：1挺進季後賽次輪。這場比賽再度成為文班亞馬（Victor Wembanyama）的紀錄之夜，他全場僅靠「5次進球」就換來17分、14籃板與驚人的6次阻攻，連傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）都忍不住激賞：「他是史上最完美的內線。」文班亞馬今日在場上展現了連霸年度最佳防守球員（DPOY）的絕對威懾力。根據數據統計，文班亞馬今日僅出手7次就命中5球，高效貢獻17分、14籃板、3助攻與6阻攻。這讓他成為自1997年歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）以來，首位能在季後賽連續兩場比賽達成「10籃板、6阻攻」以上的球員。此外，22歲的文班亞馬也創下更高難度紀錄，成為聯盟史上首位在22歲時能於季後賽連續兩場砍下「15分、10籃板、5阻攻」的球員。強大如傳奇球星鄧肯（Tim Duncan）達成此項壯舉時也已23歲，其餘傳奇中鋒則至少都在24歲之後。文班亞馬在攻防兩端的統治力，讓向來毒舌的名人堂中鋒歐尼爾在節目中直言：「文班亞馬是有史以來最完美的內線球員。」美媒《Bleacher Report》更以「5次進球、6次阻攻贏下比賽」來形容文班亞馬這種極致的效率。隊友福克斯（De'Aaron Fox）賽後受訪時，甚至將文班亞馬的場上牽制力與勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）相提並論。福克斯表示：「他絕對是獨特的存在，放眼全聯盟，大概只有他和柯瑞具備這種層級的賽場牽制效應，能和他並肩作戰簡直不可思議。」