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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（29）日在主場迎戰邁阿密馬林魚。大谷主投6局狂飆9次三振，並在「中5日」的節奏下力投104球，刷新轉戰道奇後的單場用球數新高。雖然大谷繳出開季連續5場優質先發，且防禦率下修至0.60登頂大聯盟之冠，但道奇終場以1：2惜敗，而大谷賽中頻頻觸摸頸部的動作，也引發外界對他健康狀況的關注。大谷翔平今日專注在投球任務，雖然是本季首度挑戰投1休5的緊湊賽程，但他依然展現頂級的火球宰制力。主投6局僅被敲5安失2分、單場飆出9K的好成績。根據數據統計，大谷目前的防禦率0.60不僅是現役大聯盟榜首，更排進道奇隊史開季前5場防禦率紀錄的第五名。此外，大谷翔平再次證明他是當今聯盟最強投手。根據數據公司《OptaStats》指出，大谷開季至今5場先發，每場皆達成：「投滿6局、被安打5支以下、自責分1分以下、且沒被全壘打」。自1913年自責分正式列入官方紀錄後的113年間，大聯盟未曾有任何投手能達成此項開季神蹟。儘管表現亮眼，但當地的記者在場邊觀察發現，大谷從第一局開始就多次露出不適神情，並頻頻觸摸、轉動頸部。對此，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪時坦言，目前尚未與防護員詳細討論，但不排除大谷的頸部有緊繃或違和感。「頸部的不適確實有可能影響到投球的控制力，」羅伯茲表示，「但目前具體情況還不明朗。」所幸大谷在比賽中並未要求暫停治療，並堅持投完104球完成6局任務，展現強大韌性，推測傷勢應無大礙。