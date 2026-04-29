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▲現年28歲的阿德巴約，在2025-26賽季打出了職業生涯最巔峰的一季。（圖／美聯社／達志影像）

邁阿密熱火隊自2019年以來首度無緣季後賽，正當外界猜測熱火是否會在休賽季進行「大洗牌」以爭取「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）等巨星加盟時，熱火總裁帕特·萊利（Pat Riley）在昨日（28日）的季末媒體說明會上，親自斬斷了關於當家大前鋒阿德巴約（Bam Adebayo）的交易流言。萊利霸氣宣告，除非有人願意送出文班亞馬（Victor Wembanyama）外加8枚首輪選秀籤，否則熱火絕對不會送走這位文化基石。現場記者向萊利列舉了近期多支球隊在送走核心球員後獲得成功的案例：包括送走崔楊（Trae Young）後拿下東區第6的老鷹、交易薩博尼斯（Domantas Sabonis）換回哈利伯頓（Tyrese Haliburton）並打入總冠軍賽的溜馬，以及換來英格拉姆（Brandon Ingram）後站穩東區第5的暴龍。然而，這些案例並未說服萊利。他堅定地表示：「他們（上述球員）都不是阿德巴約。阿德巴約是我們球隊的支柱、文化承載者，更是極具天賦的球員。我想要圍繞著他來建隊，球隊老闆米奇（Mickey Arison）也是這麼想的。所以我現在直接告訴大家：不，我不會交易他。」現年28歲的阿德巴約，在2025-26賽季打出了職業生涯最巔峰的一季。他不僅交出場均20.1分、10.0籃板的雙十數據，更在2026年3月10日對陣華盛頓巫師隊的比賽中，瘋狂砍下驚人的83分，寫下NBA歷史單場得分次高紀錄。萊利認為，阿德巴約是那種難以被取代的「熱火文化（Heat Culture）」體現者。即便熱火本季在附加賽失利，但阿德巴約在2020年與2023年兩度帶領熱火殺入總決賽的表現，已證明他具備冠軍競爭力的基因。對於萊利開出的「8枚首輪籤加文班亞馬」的開價，美媒分析指出，這顯然是一個不切實際的價格，因為文班亞馬目前被視為非賣品。萊利故意開出這種史上最高的代價，本質上是在向全聯盟發出信號：阿德巴約就是熱火的「非賣品」。雖然熱火隊確實需要引進更多天賦來補強陣容，且今夏極有可能再次追求字母哥，但可以肯定的是，無論最終交易方案為何，阿德巴約絕對不會出現在籌碼名單中。