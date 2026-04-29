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洛杉磯道奇隊1A今（29）日對戰教士隊1A的場上星光熠熠，除了道奇賽揚左投史奈爾（Blake Snell）投復健賽展現壓制力外，台籍強打小將柯敬賢還成了比賽的救世主。柯敬賢在9局下半關鍵時刻轟出追平比數的陽春砲，將比賽拖進延長賽，最終幫助球隊以4：3驚險逆轉奪勝。效力道奇1A的柯敬賢今日擔任先發左外野手、第5棒。他在4局下半先是敲出二壘安打幫助球隊先馳得點，隨後在6局下滿壘時再度送回跑者，幫助球隊取得領先。最精彩的時刻發生在9局下半，道奇1A處於2：3一分落後，柯敬賢面對教士後援投手科格（Will Koger），逮中一顆紅中失投球，毫不留情直接扛出中右外野大牆。這發陽春砲不僅是他本季第3轟，更將戰局強行帶入延長賽。最終，道奇在10局下靠著對方的再見投手犯規跑回致勝分。柯敬賢單場4支2，灌進3分打點，目前打擊率高達.318，進攻指數（OPS）更攀升至恐怖的1.037，打擊手感熱得發燙。本場比賽另一大焦點是因肩傷復健中的道奇塞揚名投史奈爾（Blake Snell）。他今日僅主投3局就狂飆6次三振而且沒有任何保送，僅被擊出1支安打無失分。接替史奈爾登板的是韓籍新星張賢碩，他也繳出4局失1分、5次三振的優質表現。雖然道奇後援投手加格農（Will Gagnon）在8局一度放火遭到逆轉，所幸靠著柯敬賢的重砲援護，讓史奈爾與張賢碩的努力沒有白費。在其他旅美台將表現方面，效力底特律老虎大聯盟的李灝宇今日獲得先發機會，2打數中敲出1支二壘安打，展現站穩最高層級的韌性。同樣在大聯盟賽場閃耀的台灣強投鄧愷威雖然吞下本季第2敗，但也繳出主投3局失2分、42球中有30顆好球，好球率高達71.4%的好投成績單，還寫下本季單場最長的投球局數與用球數。小聯盟方面，效力費城人1A的潘文輝中繼1局無失分，奪下1次三振，防禦率持續下降至6.75。較為低迷的是紅襪3A的鄭宗哲，今日3打數無安打且吞下1K，已經連續3場比賽熄火，打擊率下修至.239。