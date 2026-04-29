洛杉磯道奇隊今日（29日）在主場以1：2不敵邁阿密馬林魚隊，比賽中再度發生爭議插曲。近期因場上言行被貼上「壞小子」標籤的新秀拉辛（Dalton Rushing），在第5局因被判定「投球計時違規（Pitch Clock Violation）」而遭裁定三振，當場引發他歇斯底里的暴怒抗議。不過，一向治軍嚴謹的總教練羅伯斯（Dave Roberts）這次卻堅定地站在球員這邊，公開支持拉辛的立場。

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關鍵時刻遭裁定三振　拉辛揮手怒吼抗議

事件發生在第5局下半，道奇落後2分、2出局時。今日接替大谷翔平擔任「1番·指名打者」的拉辛，在球數0-2落後的情況下，突然被球審宣告計時違規自動增加一記好球，導致直接遭到三振。

原本就情緒火爆的拉辛瞬間炸裂，揮舞雙手向球審激烈抗議，認為自己早已要求暫停。即便走回休息區，拉辛仍表情扭曲、不斷對著場內叫囂。羅伯斯隨即衝出休息區與球審交涉，現場氣氛一度極其緊繃。

羅伯斯還原現場：他確實喊了兩次暫停

羅伯斯在賽後記者會上詳細說明了當時的情況：「我看過重播了，達爾頓（拉辛）確實喊了兩次暫停。我想主審可能只是沒有清楚聽到。我明白審判並非刻意要對達爾頓不利，只是溝通上出現了落差。甚至裁判當時看起來有點頭，讓我們以為暫停已被認可，但事實並非如此。」

針對拉辛在場上的強烈反應，羅伯斯表示並不驚訝，也給予支持：「我完全不意外。他明明要求了暫停卻被判三振，換作是誰都會生氣，他發火是理所當然的。」這與過去幾周羅伯斯對拉辛爭議言行較為保留的態度截然不同。

代打大谷打線熄火　「一刀流」大谷無緣勝投

雖然羅伯斯出面力挺拉辛的競爭心，但拉辛今日在打擊端的表現卻不盡理想。4月15日大谷同樣投手專念時，拉辛曾擊出滿貫砲與二壘安打立大功；然而今日拉辛4個打數毫無建樹，未能發揮奇兵作用。

由於打線熄火，今日以「一刀流」身分專心登板的大谷翔平，即便投出優質先發也未能獲得火力支援，無緣拿下勝投。


 

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...