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洛杉磯道奇隊大谷翔平（Shohei Ohtani）今（29）日在主場對陣馬林魚隊的比賽中，再度展現超越常理的投球宰制力。雖然道奇隊打線熄火，導致大谷在投滿6局僅失2分（1分自責）的優質先發下，遺憾吞下本季首敗，但他的防禦率在賽後下降至驚人的「0.60」，不僅躍升大聯盟第一，更創下本世紀未曾有人達成的恐怖紀錄。為了調節連戰體能，大谷翔平今日以「投手專念」身分登場。他主投6局被擊出5支安打，飆出9次三振。值得關注的是，大谷此役投球數高達104球，這是他加盟道奇隊以來的新高，也是自2023年7月效力天使隊對老虎隊投出完封勝以來，首度單場用球數破百。憑藉這場好投，大谷在投滿規定局數後，防禦率來到不可思議的0.60。根據《MLB.com》數據專家蘭格斯（Sarah Langs）指出，大谷在道奇隊生涯前5場先發的防禦率表現，位居隊史自1912年以來的第5名，更是進入21世紀後「全道奇隊史最強」的開季投球表現。數據媒體《OptaSTATS》更揭露了大谷一項史無前例的超神數據：大谷翔平是自1912年以來，史上首位能在球季前5場先發中，達成「每場投滿6局、被安打5支以下、自責分1分以下、且0被全壘打」的球員，4項魔王條件全數達成。這種兼具長局數、極低被打擊率與完全鎖死全壘打的表現，完全顛覆了現代棒球的數據邏輯。此外，大谷今日在第3局三振掉史多爾斯（Kyle Stowers）後，達成大聯盟生涯第700次三振里程碑，成為日本史上第9位達成此紀錄的球員，僅用了104場比賽便達成，效率極高。今日比賽適逢道奇隊的「女性之夜（Women's Night）」，大谷翔平特別選用真美子夫人為其挑選的登場曲——動漫《JoJo的奇妙冒險》中的曲目〈Canzoni Preferite〉。在夫人的應援聲與熟悉的節奏中，大谷展現出極高的求勝意志，首局便透過ABS系統挑戰成功判定對手三振。雖然「打者大谷」今日未出賽導致火力短缺，道奇最終以1：2惜敗，連勝停留在3連勝，但大谷再次證明了即便在大聯盟豪門球隊，他依然是那個能統治投手丘的唯一真神。道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）賽後堅定表示：「即使重來一次，我仍會做出相同的調度（讓大谷專注於投手），因為保護他的長期健康才是最重要的。」