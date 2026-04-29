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聖路易紅雀今（29）日對戰匹茲堡海盜的比賽中，紅雀新秀二壘手沃瑟霍特（JJ Wetherholt）在二局下半演出了一記堪稱「年度最佳守備」的驚人美技。他先是極限飛撲攔截擊球初速近百英里的強襲球，隨後更在失去重心的情況下精準傳往一壘，超人般的表現不僅點燃全場氣氛，也幫助紅雀最終以11：7帶走勝利。這記令全場屏息的好球發生在二局下半，海盜隊打者岡薩雷茲（Nick Gonzales）瞄準來球猛力一揮，擊球初速高達96.3英里，球像子彈般直奔二壘與一壘間的空檔。眼看就要穿出形成安打，擔任紅雀二壘手的沃瑟霍特（JJ Wetherholt）瞬間啟動，朝向右外野草皮邊緣奮力一撲，硬生生將這顆燙手山芋收進手套。最令人嘖嘖稱奇的還在後頭。沃瑟霍特（JJ Wetherholt）在完成攔截後，整個人早已因慣性摔在地上，但他反應神速，隨即以跪地姿勢扭轉全身，在重心極度不穩的情況下，順勢將球甩向一壘手的手套，成功完成一次高難度的「4傳3」刺殺。現場球評見狀大讚：「首先注意他的運動能力，才能將守備範圍覆蓋到一二壘間的空檔，沃瑟霍特這次真的秀了一波，展現他極致的平衡感與臂力。」除了在守備端化身牆壁，沃瑟霍特今日在進攻端同樣有功。擔任紅雀隊開路先鋒的他，全場3打數擊出1支安打，成功串連球隊火力。紅雀打線今日大爆發，全場合力灌進11分，最終以11：7讓海盜俯首稱臣。