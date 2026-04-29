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洛杉磯道奇隊大谷翔平今（29）日在主場投手專念對陣邁阿密馬林魚隊，雖然終場吞下賽季首敗，但他私下溫暖的人格特質再次征服了對手。今日與大谷同場較勁並拿下勝投的馬林魚右投詹克（Janson Junk），正是大谷在天使時期的舊隊友。詹克賽後受訪時感性透露，兩人暌違4年再見面，大谷不僅主動打招呼，那份謙卑與誠實的態度更是從未改變。詹克曾在2021至2022年效力於天使隊，當時曾與大谷短暫共事。今日賽前熱身時，大谷在遠處的外野主動向詹克揮手致意，這讓詹克深感窩心。詹克表示：「能和他對決真的很酷。他在外野輕輕向我揮手，我也點頭回應。我們已經4、5年沒見了，像他這樣的超級巨星能主動向我表達敬意，這就是他的人格特質。從天使時代到現在，他一點都沒變，依然是那個誠實、謙卑的人，這也是為什麼大家都會愛上他。」對於能在大聯盟舞台與老隊友重逢並共享這一刻，詹克形容這是「非常特別的瞬間」，他也相當享受這場得來不易的勝利。雖然此役道奇打線不給力讓大谷吞敗，但大谷在投手丘上的表現依舊是神人等級。根據數據分析網站《OptaSTATS》報導，大谷今日再度開啟歷史之門，成為大聯盟自1913年將自責分納入官方紀錄以來，113年來首位在開季前5場先發中，全數達成以下「4魔王條件」的投手，投球局數至少6局，被安打數5支以下、自責分1分以下、被全壘打數為0。目前大谷的防禦率僅0.60，不僅傲視全大聯盟，在道奇隊100多年的隊史中，此數據也排在開季前5戰防禦率最低紀錄的第5名，更是21世紀後道奇隊的最佳紀錄。即便數據驚人，大谷在賽後仍謙虛地進行自我反省。談到此役輸球，他表示：「失分的方式並不理想，且幾乎每局都讓跑者上壘，身為投手我沒能製造出讓打線能專注攻擊的好節奏，這或許是開賽沒能得分的原因之一。」大谷在場上除了投出104球燃燒手臂，更達成大聯盟生涯700次三振里程碑，持續用實力與溫暖的態度定義屬於他的大谷時代。