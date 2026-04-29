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洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今（29）日在對戰邁阿密馬林魚的比賽中，再次取消二刀流出賽，改以「專職先發」身分登板。儘管他主投6局送出9次三振、僅失2分，但無奈道奇打線今日手感冰冷，全場僅攻下1分，最終大谷就在缺乏火力援護的情況下，遺憾吞下本季首場敗仗。賽後，大谷承認狀態不佳，且自曝放球點位置跑掉。大谷翔平今日全場用球數達104球，被敲出5支安打，並投出4次四死球。雖然前4局節奏掌握不俗，但他賽後受訪時坦言，其實從賽前的牛棚練投就感到身體不對勁：「雖然體力沒問題，但我認為是投球動作出了狀況。感覺手臂的位置有點低於平常的水準，球的位移也反映了這一點。」儘管自覺狀態非頂尖，大谷今日最快球速仍飆到100.4英哩（約161.6公里），在除了第3局外的每一局都面臨跑者上壘的情況下，仍靠著球威將傷害降到最低。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後給予大谷高度評價，認為他能在投球動作不完美的情況下苦撐6局僅失2分，已盡到王牌本色。對於今日讓大谷輪休打擊、改由新秀拉辛（Dalton Rushing）扛起DH位置的決策，羅伯茲表示：「我不認為大谷沒打擊是輸球主因，即便他不在打線中，我們今天的進攻表現也應該能贏球。未來的調度仍會以對大谷最有利的方式為優先。」今日道奇打線全場擊出7支安打，卻始終欠缺適時一擊，最終僅拿到1分，讓大谷翔平（Shohei Ohtani）的優質先發淪為空響。這場敗仗不僅是大谷本季首敗，也引發球迷熱議：在「投手大谷」登板的日子，是否真的該讓「打者大谷」徹底休兵？