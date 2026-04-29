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紐約尼克主場麥迪遜廣場花園（MSG）在今（29）日的季後賽第五戰陷入瘋狂，但這股熱度不僅是因為場上的勝利。一張在社群平台X上瘋傳的照片引發了全紐約球迷的怒火。當全場尼克迷起立為狂飆39分的戰神布朗森（Jalen Brunson）瘋狂鼓掌時，場邊第一排的實境秀女星凱莉珍娜（Kylie Jenner）竟然屁股黏在椅子上，僅以極其敷衍的方式拍了兩下手，冷淡表現被批完全不尊重主場球星。在這場關鍵的第五戰中，布朗森再次證明自己是紐約的國王。他全場23投15中，包含3記三分球，狂轟39分、8助攻。最驚人的是在決勝節，他在短短8分半鐘內猛攻17分，率領尼克以126：97血洗亞特蘭大老鷹。當他在全場歡呼聲中下場時，全場萬人起立致敬，場面震撼動人。然而，這張流出的照片顯示，就連凱莉珍娜的男友「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）都已起立為布朗森喝采，凱莉卻顯得事不關己。尼克迷向來以熱情且具強烈保護欲著稱，這畫面瞬間點燃戰火。憤怒的尼克迷紛紛在網上留言開火：「叫老闆多蘭（James Dolan）封殺她！」、「把那個位置給真正的球迷，不是給這種花瓶！」更有球迷酸溜溜地表示：「我看她一定是賭老鷹隊受讓6.5分贏，才會這麼不爽。」儘管場外充滿口水戰，尼克隊目前已取得3比2的系列賽領先優勢。下一場比賽將移師亞特蘭大，尼克能否維持今日的進攻火熱程度將是關鍵。外界預期尼克會持續利用禁區優勢，讓唐斯（Karl-Anthony Towns）在低位強攻老鷹弱點，並配合布朗森的侵略性切入，力求在客場關門。