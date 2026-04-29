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洛杉磯道奇隊日籍巨星大谷翔平，開季至今以「投手大谷」身份投出極強的宰制力。根據《MLB.com》今（29）日公布的本季賽揚獎模擬投票結果，大谷翔平在國家聯盟高居第三名。美國媒體與專家對此一致給予極高評價，直言大谷目前統治級的表現，讓他成為該獎項最熱門的競爭者，甚至直言：「將大谷排除在名單外是非常愚蠢的行為。」大谷翔平生涯已獲得多項個人獎項，但「賽揚獎」始終是他還沒取得的頭銜。根據MLB官網針對39位專業人士進行的調查，大谷獲得了5張第一名選票，最終排名國聯第三。儘管今日對戰馬林魚吞下首敗，但大谷開季5場先發共投30局，自責分僅有微乎其微的2分，防禦率0.60持續稱霸大聯盟。此外，他開季至今飆出34次三振的壓制力，讓專家點評道：「大谷正在挑戰一項他尚未拿下的重大頭銜，以目前的數據來看，不把他列為候選人無疑是不明智的。」在本次模擬投票中，國聯首位是去年賽揚獎得主、海盜隊的火球男史金恩茲（Paul Skenes）。史金恩茲雖然開幕戰因失誤拖累表現不佳，但近期連續5場自責分在1分以下，目前戰績4勝1敗、防禦 2.48。第二名則是紐約大都會隊的崛起新星麥克林（Nolan McLean）。大谷要在強敵環伺中脫穎而出，開季以來的穩定度將是關鍵。