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效力埼玉西武獅隊的台灣好手林安可，今（29）日持續在主場面對北海道日本火腿鬥士隊。西武王牌高橋光成繳出7局無失分的表現，率領球隊以3：0完封對手。其中林安可手感持續冰冷，單場3次打席盡墨且吞下2K，連同前一場比賽在內，已陷入連續7個打席無安打的低潮，打擊率下修至2成18。林安可今日依舊以先發第5棒、左外野手出賽，但面對火腿隊潛力強投達孝太卻吃足苦頭。前兩打席分別在第2局與第4局登場，皆遭到三振伺候，其中第二打席更是站著不動被拉掉；第6局的第三打席擊出左外野飛球遭接殺。西武教練團在第7局決定將手感低迷的林安可換下場休息，總計他在這場系列賽前兩戰合計7個打數全掛零。雖然目前以8支二壘安打並列洋聯二壘安打王，但全壘打與打點數已經連續3場停滯不前，如何擺脫近期低迷的打擊節奏，成為他接下來的首要課題。西武隊今日能收下勝利，主投7局僅被敲4安、無失分的王牌高橋光成居功厥偉。他成功壓制火腿打線，收下本季第3勝，賽後防禦率更降低至恐怖的0.97。相較之下，火腿隊的達孝太則顯得相當悲情。他同樣繳出7局僅被敲5安、送出6次三振的優質先發，但因打線完全遭到封鎖，加上隊友在第5局的守備失誤，讓他失掉的3分中有2分為責失，最終遺憾吞下本季第 2 敗，也終止個人先前的2連勝。