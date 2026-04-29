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「龍之子」徐若熙本季轉戰日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊，無論場上的表現、場下的動向都受到台灣、日本媒體的關注，昨（28）日有日本媒體專程來台專訪味全龍總教練葉君璋，取材方向為如何培養這位前龍隊王牌。葉總今（29）日表示，這對台灣棒球來說是好事，「表示越多人越關注台灣的棒球，我覺得這是很正面的一件事情。」至於徐若熙何時回到一軍，葉總暫時不清楚，但可以確定的是，非日媒日前報導的5月1日。昨日有日媒專程到天母球場拜訪龍隊，並與總教練葉君璋做專訪，葉總今日賽前表示，「來問若熙的，當然主要關心我們是怎麼看若熙，怎麼去培養若熙，大概這些事情。」談到日媒專程來台採訪，葉總認為這是很好的現象，「表示越多人越關注台灣的棒球，我覺得這是很正面的一件事情。」葉總直言，希望以後不只是日本，「搞不好美國還是哪裡，都有人為了我們的球員然後來台灣，這樣子我覺得很好。」徐若熙4月17日對歐力士隊僅投1.2局就狂失7分，隔日就下二軍調整，日前日媒《Sponichi》曾報導指出，徐若熙最快5月1日回一軍，葉總聽到後笑了笑，「我確定不是5月1日啦！」至於徐若熙何時會回到一軍，葉總僅保守回應尚未確定，但可以確定的是非5月1日，應該會視調整狀態而定。根據《日刊體育》昨日的本週先發預測，5月1日先發投手為大津亮介，而非徐若熙。