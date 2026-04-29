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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）克里夫蘭守護者隊3A的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），近期接受Youtube頻道《AmazingTalker Show》專訪，透露經典賽期間，開轟的球棒都是捕手蔣少宏負責挑選。蔣少宏今（29）日賽前表示，這是他從首戰不敵澳洲隊後產生的想法，「我每一場都去選一下，『哎，今天可以打哪一支？』我就感覺一下，這是我發自內心去做的，想要給我隊友很有自信去揮。」費爾柴德近期接受《AmazingTalker Show》的專訪，談及經典賽的故事時，費爾柴德回憶在「台韓大戰」的逆轉2分砲，並分享賽事期間，捕手蔣少宏會替他在打擊前挑選球棒，意外成為他敲全壘打的關鍵人物。蔣少宏今日賽前受訪時表示，首戰遭到澳洲隊完封後，全隊的狀態比較緊繃，因此他從第2戰交手日本隊，開始替隊友「選球棒」，「我每一場都去選一下，『哎，今天可以打哪一支？』我就感覺一下，這是我發自內心去做的，想要給我隊友很有自信去揮。」蔣少宏說，其實棒型都一樣，「但有時候握起來感覺不一樣，我就覺得，『這支可以，我相信你可以！』剛好純粹是結果論。」不只費爾柴德，蔣少宏說他也有替張育成、林家正等人挑選上場打擊的球棒，「其實大家都我有挑啦！覺得這感覺不錯，可以提升大家的自信。」蔣少宏直言，當下其實自己是最好的，不能因為對手看起來比較強就畏懼，「我們應該是要展現我們，更有自信去比賽，所以我才會做這個舉動，相信他可以、助他一臂之力的感覺。」在費爾柴德開轟後，蔣少宏對他說，「你看，不錯吧！」費爾柴德則回他，「沒錯，這是很好的棒子，你選得真棒！」日前費爾柴德接受大聯盟官網專訪，談到經典賽的經驗，費爾柴德表示，加入中華隊前一度感到焦慮，但隊友非常熱情，馬上就接納他，這段經驗也成為他最棒的回憶。蔣少宏說，「主要是很多人會講英文，那（林）家正也跟他有認識，他在來之間，家正就跟他聊天了。當天到的時候，我們就有打招呼，直到比賽才有比較多互動，他很Nice，團隊氣氛也很好，大家都很正面。」