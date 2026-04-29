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中華職棒富邦悍將今（29）日持續在新莊主場迎戰台鋼雄鷹，不過受到雨勢影響，直到接近晚間8點才開打，在等待期間，雄鷹教練團、球員「苦中作樂」，將休息室變成保齡球道，主帥洪一中、打擊教練路易士（Luis Santos）等人都下場試身手，洋投坎南（David Buchanan）大秀球技，一次就演出「全倒」。此役原訂晚間18：35分開打，不料賽前下起大雨，比賽也被迫延後。在等待期間，雄鷹休息室變身「保齡球道」，球員用10罐礦泉水排出三角形，總教練洪一中、打擊教練路易士、洋投艾速特（Eric Stout）、內野手曾昱磬都下場試試身手，洋投坎南則展現高超球技，一球直接「全倒」。在大雨過後，聯盟宣布比賽延至晚間19：50進行，結果在開打前，球場又開始下起小雨，比賽也因此延後將近10分鐘，接近8點才開打。悍將目前排名聯盟第2，今日推出土投陳品宏先發，本季出賽2場，吞下1敗，防禦率3.86。陳品宏生涯未與雄鷹有過交手紀錄，今日將是生涯首次交鋒。雄鷹近期吞下4連敗，目前排名聯盟第3，今日由土投江承諺掛帥，本季出賽3場，拿下2勝，防禦率0.50。江承諺本季與悍將有過1次交手紀錄，主投7局無失分，拿下勝投。