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中華職棒味全龍今（29）日持續在大本營天母球場交手統一7-ELEVEn獅，此役雙方分別推出洋投魔神龍（Marcelo Martinez）交手銳力獅（Denyi Reyes），形成一場低比分「投手戰」，前5局雙方0：0平手，6局下郭天信跳出來當英雄，從銳力獅手中敲出致勝陽春砲，終場龍隊就以1：0完封獅隊，收下近期的2連勝，穩居龍頭，獅隊則是吞下2連敗。面對龍隊先發投手魔神龍，前5局獅隊攻勢不斷，首局攻佔一、三壘，3局上攻佔二、三壘，2次得點圈的大好機會，卻都在關鍵時刻缺乏適時一擊，讓魔神龍屢次化解失分危機，留下不少殘壘。銳力獅在1局下同樣遇到危機，先被李展毅敲安，雖然讓劉基鴻敲出三壘滾地球，但潘傑楷發生失誤，龍隊兩出局後攻佔一、三壘，銳力獅穩住陣腳，解決陳子豪，順利度過失分危機，後面4局僅讓龍隊打線敲出1安，前5局打完，雙方以0：0平手。6局下戰局出現變化，郭天信從銳力獅手中敲出陽春砲，本季首轟出爐，且打破平手的僵局，龍隊取得1：0領先。8局下龍隊攻勢再起，李凱威從李軍手中獲得保送，獅隊馬上換投，黃竣彥登板後卻被劉基鴻敲安，龍隊一出局後攻佔一、三壘，但黃竣彥馬上回穩，三振掉陳子豪，再讓劉俊緯敲出飛球出局，未讓分差擴大。魔神龍此役主投7局無失分，龍隊8局上啟動牛棚，陳冠偉中繼1局無失分，9局上林凱威登板「關門」，雖然一度被攻佔三壘，但林凱威展現化解危機的能力，讓獅隊留下殘壘，終場龍隊就以1：0完封獅隊，收下近期的2連勝，穩居龍頭，獅隊則是吞下2連敗。