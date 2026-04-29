中華職棒味全龍今（29）日持續在大本營天母球場交手統一7-ELEVEn獅，此役雙方分別推出洋投魔神龍（Marcelo Martinez）交手銳力獅（Denyi Reyes），形成一場低比分「投手戰」，前5局雙方0：0平手，6局下郭天信跳出來當英雄，從銳力獅手中敲出致勝陽春砲，終場龍隊就以1：0完封獅隊，收下近期的2連勝，穩居龍頭，獅隊則是吞下2連敗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
獅隊前5局攻勢不斷　卻總缺適時一擊

面對龍隊先發投手魔神龍，前5局獅隊攻勢不斷，首局攻佔一、三壘，3局上攻佔二、三壘，2次得點圈的大好機會，卻都在關鍵時刻缺乏適時一擊，讓魔神龍屢次化解失分危機，留下不少殘壘。

銳力獅在1局下同樣遇到危機，先被李展毅敲安，雖然讓劉基鴻敲出三壘滾地球，但潘傑楷發生失誤，龍隊兩出局後攻佔一、三壘，銳力獅穩住陣腳，解決陳子豪，順利度過失分危機，後面4局僅讓龍隊打線敲出1安，前5局打完，雙方以0：0平手。

郭天信敲出致勝陽春砲　龍隊1：0完封獅隊

6局下戰局出現變化，郭天信從銳力獅手中敲出陽春砲，本季首轟出爐，且打破平手的僵局，龍隊取得1：0領先。8局下龍隊攻勢再起，李凱威從李軍手中獲得保送，獅隊馬上換投，黃竣彥登板後卻被劉基鴻敲安，龍隊一出局後攻佔一、三壘，但黃竣彥馬上回穩，三振掉陳子豪，再讓劉俊緯敲出飛球出局，未讓分差擴大。

魔神龍此役主投7局無失分，龍隊8局上啟動牛棚，陳冠偉中繼1局無失分，9局上林凱威登板「關門」，雖然一度被攻佔三壘，但林凱威展現化解危機的能力，讓獅隊留下殘壘，終場龍隊就以1：0完封獅隊，收下近期的2連勝，穩居龍頭，獅隊則是吞下2連敗。

相關新聞

影／台鋼休息室成保齡球道！洪一中、路易士試身手　坎南一球全倒

經典賽替「費仔」挑選球棒成佳話！蔣少宏透露與費爾柴德的小互動

日媒來台專訪徐若熙「原廠師傅」！葉君璋：表示越多人關注台灣

吳承諭還原被「罰跑」當下！林岳平給足儀式感：先握手再指向外野

陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...