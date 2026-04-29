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中華職棒台鋼雄鷹「大王」王柏融今（29）日終於完成中職生涯百轟的里程碑，從富邦悍將先發投手陳品宏手中敲出陽春砲，不僅是本季第4轟，更是生涯第100轟，總計用618場比賽、2711個打席、2343個打數完成生涯百轟，助雄鷹在前6局打完，取得5：1領先。王柏融賽前累積出賽617場，2708打席、2340個打數敲出99轟。此役擔任雄鷹第5棒、左外野，首打席一壘滾地球出局，3局上第2個打席，王柏融敲出右外野深遠二壘安打，貢獻2分打點。6局上第3個打席，王柏融鎖定陳品宏投出的第1球，一棒扛出右外野全壘打牆，這發陽春砲是本季第4轟、生涯第100轟。王柏融2015年中職選秀首輪第4順位被Lamigo桃猿指名，當年9月就升上一軍，成為桃猿及戰力，生涯首轟僅用了3場，對「嘟嘟」潘威倫開轟。2016年王柏融首個完整球季，打出爆炸性的成績，單季打擊率4成14，更完成單季200安的壯舉，2017年王柏融又繳出4成07的打擊率，連2年當「4割男」。2018年王柏融成績稍微下滑，但扔繳出3成51、17轟的成績，隔年轉戰日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，中職全壘打總數停留在86轟。2023年季末，王柏融宣布返回中職，並與雄鷹簽下3年合約，前2年共敲出10轟，今年開季前累積96支全壘打。今年4月6日，王柏融單場敲出雙響砲，是他在中職生涯第9次，4月14日王柏融首局從中信兄弟鄭浩均手中敲出3分砲，距離百轟僅一步之遙。今日面對陳品宏，王柏融於第3個打席開轟，正式達成百轟里程碑。