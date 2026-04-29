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中華職棒中信兄弟今（29）日在大本營洲際球場迎戰樂天桃猿，此役兄弟今日推出本土王牌鄭浩均交手桃猿洋投魔爾曼（Kyle Marman ），兄弟開局先馳得點，但5局上鄭浩均被連敲3安失掉2分，兄弟則在5局下還以顏色，陳俊秀的高飛犧牲打追平戰局，雙方前8局都未分出勝負，受到大雨影響，比賽也因此中斷，最終經過等待，主審裁定比賽，以2：2握手言和。桃猿開局就發動攻勢，雙箭頭何品室融、林子偉靠著保送與失誤上壘，隨後陳晨威跑出內野安打，桃猿無人出局攻佔滿壘，此時鄭浩均回穩，先三振林泓育，再讓林智平敲出雙打，有驚無險度過首局。兄弟在1局下還以顏色，岳政華一出局後敲出三壘安打，並藉由陳俊秀的內野滾地球回到本壘，兄弟先馳得點，取得1：0領先。3局上桃猿又展開猛烈攻勢，靠著2次保送與內野安打，在一出局後攻佔滿壘，鄭浩均第2度碰到滿壘危機，又立即回穩，接連三振林泓育與林智平，再度安全下莊。5局上桃猿再度吹起反攻號角，兩出局後林子偉、陳晨威、林泓育串連安打，一舉攻下2分超前比數，將戰局逆轉成2：1領先。兄弟馬上在5局下反擊，高宇杰、張仁瑋敲安，岳政華選到保送，兄弟攻佔滿壘，陳俊秀右外野高飛犧牲打，替兄弟追平比數，雙方前5局戰成2：2平手。此役一路打到第8局都未分出勝負，但洲際球場降下大雨，比賽也因此中斷，經過等待，主審決定裁定比賽，雙方以2：2握手言和。此役鄭浩均主投6.1局失2分，魔爾曼則是主投6局失2分（1分責失），2人皆無關勝敗。