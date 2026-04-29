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中華職棒味全龍今（29）日靠著洋投魔神龍（Marcelo Martinez）7局無失分好投以及郭天信致勝陽春砲，以1：0完封統一7-ELEVEn獅。不過9局上龍隊一壘手石翔宇發生「火車過山洞」的失誤，險些釀出大禍，龍隊總教練葉君璋賽後笑說，現在一壘對龍隊來說不好守，「我覺得他們可能真的壓力太大了，怕自己害到球隊，表示選手對贏球的這件事情是蠻在意的。」此役龍隊一壘防區出現2次失誤，7局上李展毅發生接球失誤，讓陳聖平上壘，所幸魔神龍未受影響，順利抓下後面的出局數。9局上龍隊一壘手已經換成石翔宇，但在一壘有人的情況下，石翔宇未能擋住朱迦恩的正面滾地球，發生「火車過山洞」，好在右外野手王順和與三壘手劉基宏及時補救，將朱迦恩觸殺在二壘前，加上林凱威穩住陣腳，連續解決後續打者，驚險收下比賽。龍隊總教練葉君璋賽後表示，「 一壘對我們球隊來說現在很難守，大家壓力太大了。跟昨天簡單的漏球，大家會很怕發生在自己身上嘛，兩個一壘手都有這種感覺。」葉總笑說，李展毅前役漏第1球時，他已經嚇一跳，「我覺得他們可能真的壓力太大了，可能怕自己害到球隊，表示選手對贏球的這件事情是蠻在意的。」魔神龍此役主投7局無失分，拿下本季2勝，且開季至今累積17.1局無失分，葉總指出，「他春訓狀況沒很好，但他在台灣幾年了，有掌握到狀況與熟悉度，他用經驗去完成這些比賽，應該跟過去沒太大差別，過去就覺得他是很好的投手。」至於魔神龍是否回到以往最好的狀態，葉總認為還差一點點，「我覺得控球或對打者的處理，我覺得是。唯一有差的是，求速可能還沒到他滿意的樣子，對我們來說，他能控制好比賽就好，但他一定會希望球速再好一點，對他來講，應該還不是很滿意。」