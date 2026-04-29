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中華職棒台鋼雄鷹今（29）日持續作客新莊球場，踢館富邦悍將，此役成為「大王」王柏融紀錄之夜，6局上王柏融從悍將先發投手陳品宏手中敲出陽春砲，是他個人中職生涯第100轟，用了618場比賽、2711個打席完成生涯百轟；8局上王柏融再敲出個人中職生涯第800安，加上先發投手江承諺6局失1分好投，終場雄鷹就以5：1擊退悍將，終止近期的4連敗。此役雄鷹推出江承諺交手悍將陳品宏，受到雨勢影響，比賽由原訂18：35分延至19：50分才開打。雄鷹開局就先發制人，開路先鋒陳文杰獲得保送，並藉由推進與吳念庭的安打上到三壘，魔鷹敲出一壘滾地球，悍將未能策動雙殺，陳文杰替雄鷹先馳得點，取得1：0領先。悍將馬上在1局下展開反攻，兩出局後張育成敲二壘安打，王勝偉獲得保送，王苡丞把握得點圈機會，敲出適時安打，悍將追平比分，形成1：1平手。雄鷹3局上攻勢再起，曾昱磬安打上壘，曾子祐選到保送，吳念庭、王柏融把握得點圈機會，敲出帶有打點的適時安打，雄鷹單局攻下3分，以4：1領先。6局上王柏融從陳品宏手中敲出陽春砲，個人本季第4轟，生涯第100轟出爐，中職史上第28人達成百轟里程碑，雄鷹也拉開比數，取得5：1領先。8局上王柏融敲出此役第3安，完成「猛打賞」，這安也是他中職生涯第800安。此役江承諺主投6局失1分，僅被敲出5安，另外送出5次三振、1次保送。雄鷹在7局下啟動牛棚，陳柏清中繼2局無失分，9局下林詩翔登板「關門」，雖然一度被攻佔滿壘，但仍有驚無險收下比賽，終場雄鷹就以5：1擊退悍將，終止近期的4連敗。