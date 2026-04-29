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中華職棒味全龍今（29）日靠著「天哥」郭天信的致勝陽春彈，以1：0完封統一7-ELEVEn獅，賽後郭天信表示，當下只想要上壘，然後透過盜壘替球隊創造機會，郭天信指出，天母球場右外野有個位置不會受到風勢影響，所以球員都稱其為「龍穴」，而那支致勝陽春砲就剛好打進「龍穴」。此役前5局雙方形成平手，6局下戰局出現變化，郭天信跳出來當英雄，從獅隊先發投手銳力獅（Denyi Reyes）手中敲出陽春砲，本季首轟出爐，且打破平手的僵局，這1分也成為此役唯一1分，龍隊終場就靠著郭天信的致勝陽春砲驚險擊退獅隊。賽後郭天信表示，當下並沒有想敲長打，「因為0：0，我想上壘，看有沒有盜壘的機會，我只是想要把球打紮實，就剛好打到天母的『龍穴』。」郭天信指出，天母球場右外野有個位置不會受到風勢影響，所以球員都稱其為「龍穴」。郭天信直言，只要他上了壘，對投手來說就是壓力，「即便我沒有跑，無形當中也會給投捕、守備壓力。所以能不能上壘，我覺得對球隊來說蠻重要的，而且我是該局的第一位打者，所以那時候我就是想要球上壘。」不過在球飛出牆前，郭天信不敢確定是全壘打，「因為我覺得打太平，知道有打到甜蜜點，所以我還是想衝二壘、拚長打，結果就剛好飛出去。」郭天信笑說，因為不常敲出全壘打，所以打出去當下很興奮。談到獅隊新洋投銳力獅，郭天信大讚控球很好，「不管速球、變化球的位置都不是那麼好攻擊，有一球打出去，還被火哥（張建銘）唸說是壞球不能打，雖然火哥是開玩笑的，但還是有提點我一下。銳力獅的位置都控在邊邊角角，其實不是很好掌握。」郭天信透露，全壘打那球並不是自己設定的球種與位置，因為當時已經2好球，所以球路差不多就要選擇攻擊。