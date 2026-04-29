中華職棒台鋼雄鷹「大王」王柏融今（29）日從富邦悍將陳品宏手中敲出生涯第100支全壘打，總計618場比賽、2711打席完成百轟里程碑。賽後王柏融表示，百轟是時間的問題，自己並沒有看得太重，重要的是能幫助到球隊；本季長打能力回升，王柏融認為心理層面有所不同，「心理放得比較開，就當作一場球，沒有看得那麼重。每天來到球場就開開心心，當作來球場玩。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
王柏融生涯百轟出爐　中職史上第28人

王柏融賽前累積出賽617場，2708打席、2340個打數敲出99轟。此役擔任雄鷹第5棒、左外野，首局第1個打席敲出一壘滾地球出局，3局上第2個打席，王柏融擊出右外野深遠二壘安打，貢獻2分打點。6局上第3個打席，王柏融鎖定陳品宏投出的第1球，一棒扛出右外野全壘打牆，生涯第100轟達成，8局上第4個打席，王柏融敲出此役第3安，也是個人中職生涯第800安。

總計王柏融用618場比賽、2711個打席達成中職生涯百轟里程碑，成為中職史上第28人、現役第10人。賽後王柏融表示，「隔了好幾年！全壘打就是可遇不可求，（百轟）早晚的問題，自己不會去想這麼多，只是專注在每打席的揮擊。」王柏融說，無論是變化球、速球，只要經過他能揮擊的區域，就一定會全力揮擊，「不會去想這麼多，就是把我的揮擊做好，球早晚會飛出去。」

平常心看待百轟　王柏融：「心理放得比較開」

被問到中職百轟對自己的意義，王柏融坦言，沒特別想什麼，「最主要現階段就是幫助球隊，能夠貢獻更多，後面還有比賽，對我來說，贏球比較重要。」回顧這100支全壘打，哪支印象最深刻？王柏融笑說，「最近的話，就是今天這支。」

本季長打狀態回升，王柏融直言，心理層面比較不同，「心理放得比較開，就當作一場球，沒有看得那麼重。每天來到球場就開開心心，當作來球場玩。」

王柏融長打回升　洪一中：「有Lamigo時期一點影子」

雄鷹總教練洪一中表示，王柏融今年的調整狀況很不錯，「去年他的長打頻率較慢，也沒那麼多，那今年感覺是長打變多，整個擊球的狀況比去年好很多。」洪總直言，希望王柏融可以恢復過往在Lamigo桃猿的時期，「慢慢有看到一點點影子，越來越像。」


相關新聞

王柏融生涯百轟、800安助攻台鋼雄鷹！5：1退富邦悍將　終止4連敗

王柏融生涯百轟終於出爐！棒打富邦陳品宏　中職史上第28人達成

影／王柏融、吳念庭的演技給幾分？聯手「騙挑戰」卻慘遭洪總無視

王柏融致勝「野選」關鍵改判！台鋼4：3逆轉退味全　再度並列龍頭

陳云茹編輯記者

畢業於國立屏東大學中文系，2016年開始投入體育新聞產業，對於國內籃球、棒球及綜合線運動都曾有過報導經驗，其中特別關注桌球及棒球領域，除了致力於中華職棒以外，2023世界棒球經典賽、2024世界棒球12強賽等經典國...

陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...