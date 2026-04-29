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中華職棒台鋼雄鷹「大王」王柏融今（29）日從富邦悍將陳品宏手中敲出生涯第100支全壘打，總計618場比賽、2711打席完成百轟里程碑。賽後王柏融表示，百轟是時間的問題，自己並沒有看得太重，重要的是能幫助到球隊；本季長打能力回升，王柏融認為心理層面有所不同，「心理放得比較開，就當作一場球，沒有看得那麼重。每天來到球場就開開心心，當作來球場玩。」王柏融賽前累積出賽617場，2708打席、2340個打數敲出99轟。此役擔任雄鷹第5棒、左外野，首局第1個打席敲出一壘滾地球出局，3局上第2個打席，王柏融擊出右外野深遠二壘安打，貢獻2分打點。6局上第3個打席，王柏融鎖定陳品宏投出的第1球，一棒扛出右外野全壘打牆，生涯第100轟達成，8局上第4個打席，王柏融敲出此役第3安，也是個人中職生涯第800安。總計王柏融用618場比賽、2711個打席達成中職生涯百轟里程碑，成為中職史上第28人、現役第10人。賽後王柏融表示，「隔了好幾年！全壘打就是可遇不可求，（百轟）早晚的問題，自己不會去想這麼多，只是專注在每打席的揮擊。」王柏融說，無論是變化球、速球，只要經過他能揮擊的區域，就一定會全力揮擊，「不會去想這麼多，就是把我的揮擊做好，球早晚會飛出去。」被問到中職百轟對自己的意義，王柏融坦言，沒特別想什麼，「最主要現階段就是幫助球隊，能夠貢獻更多，後面還有比賽，對我來說，贏球比較重要。」回顧這100支全壘打，哪支印象最深刻？王柏融笑說，「最近的話，就是今天這支。」本季長打狀態回升，王柏融直言，心理層面比較不同，「心理放得比較開，就當作一場球，沒有看得那麼重。每天來到球場就開開心心，當作來球場玩。」雄鷹總教練洪一中表示，王柏融今年的調整狀況很不錯，「去年他的長打頻率較慢，也沒那麼多，那今年感覺是長打變多，整個擊球的狀況比去年好很多。」洪總直言，希望王柏融可以恢復過往在Lamigo桃猿的時期，「慢慢有看到一點點影子，越來越像。」