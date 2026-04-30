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2026年湯優盃於丹麥熱血開打，台灣男團今（30）日凌晨在小組賽遭遇強敵地主丹麥隊。儘管周天成與林俊易苦戰吞敗，但「麟榤配」王齊麟、邱相榤展現強大默契直落二取勝，加上劉廣珩與楊博軒的特別組合發揮奇效扳平戰局。關鍵第五點，戚又仁在決勝局化解對手賽點，最終以27：25驚險關門，帶領台灣男團以總比數3：2力退丹麥，且積分超越韓國，將與丹麥一同晉級8強賽。台灣「羽球一哥」周天成今對決安東森（Anders Antonsen），兩人在去年的9月的韓國公開賽決賽上碰頭，安東森失掉一局後連趕兩局逆轉奪冠。今天再度交手，周天成首局先拿2分，但安東森馬上一波8分攻勢，自此周天成陷入落後困境，一度追到12：15兩分差，不料卻又被大幅拉開，以14：21失第一局。周天成第二局以11：6進入技術暫停，隨後一直處於優勢，安東森後段皆未出現超前分，且失誤增多，在關鍵時刻出現掛網失誤，周天成率先拿下七個局點機會，在第一個局點就順利以21：13收下第二局勝利，扳回一城。第三局周天成持續展現鬥志力，但無奈一直處於落後狀態，在13：15落後時遭安東森連拿5分，戰局與第一局類似，最終周天成以15：21不敵安東森。隨後羽壇「雙塔」王齊麟、邱相榤登場，對上丹麥年輕雙打組合丹尼爾·倫高（Daniel Lundgaard）與麥斯·維斯特加德（Mads Vestergaard）。「麟榤配」首局就展現強大的攻防能力，頻頻造成對手掛網失誤，後半段帶起快節奏，以21：7的大比分拿下第一局。第二局丹麥組合狀態回升，雙方緊咬比數，「麟榤配」以11：10進入技術暫停。進入該局下半，「麟榤配」一度陷入3分落後，但馬上趕回4分反超，雖被對手取得局點機會，但王齊麟接發球時就突破對方防線，配合邱相榤網前突擊，化解對方局點，在發接發前三拍猛力壓制對手，以22：20直落二收台灣本場第一點勝利。今年3月才拿下全英賽冠軍、氣勢正旺的林俊易出戰第三場，對上馬格努斯·約翰內森（Magnus Johannesen），林俊易首局無奈陷入落後，比數17：21。進入第二局，林俊易展現韌性，漂亮的背後擊球並抓著對方起高的回球，順利先奪11分，進入技術暫停。雖被約翰內森追分，但林俊易仍然有打出一波5分攻勢，以21：16續命。進入決勝局，雙方戰成15：15平手局面，比數相當膠著，林俊易透過強勢扣殺拿分，落點非常精準，也讓約翰內森「站著不動」看球落地，不過他還以顏色，並以21：19收下丹麥第二點，以2：1領先台灣。劉廣珩、楊博軒的「湯姆斯盃限定組合」在第四場對上金·阿斯特魯普（Kim Astrup）、馬蒂亞斯·克里斯蒂安（Mathias Christiansen）。台灣男雙雖被丹麥搶得先機，技術暫停回來後，雙方仍保持專注力攻防，不過丹麥組合率先搶下局點後出現敲框失誤，讓劉廣珩、楊博軒追平比數，最後劉廣珩以兩記網前美技拿到局點，最終楊博軒拿下致勝分，以22：20搶下第一局勝利。劉廣珩、楊博軒與對方組合直到第二局都相當有耐心，一直出現多拍來回情況，以15：15戰成平手。楊博軒後續接發球再度預判到對手，一顆後場繞頭精準回進場內，順利拉開分差，最終丹麥組合接發掛網，讓台灣限定團以21：17收下第二局勝利，將戰局扳成平手。最後一點男單關鍵對決由戚又仁交手霍爾姆（Ditlev Jæger Holm），兩人首局就難分難捨，戚又仁掌握場地，有效影響對手身體啟動，並在5：6落後時連拿13分，以21：11大分差收下首局。第二局霍爾姆狀態明顯回升，戚又仁雖一度落後但緊咬比數，無奈卻在9：10落後一分時遭對手連續收下大分，戚又仁無力追趕，比數9：21。進入決勝局，全台球迷屏氣凝神，戚又仁在14：10領先時，被對手追趕5分超前，不過他仍穩住陣腳，以一顆完美的邊線球定住對手，率先拿下3個賽點。不過，霍爾姆不斷化解戚又仁攻勢，連續化解戚又仁賽點還拿到一次賽點機會，戚又仁仍然靠著今天對場地掌握的自信心，再回敬一顆直線球，穩穩鎖在線上，後續雙方不斷纏鬥、各拿一分，戚又仁靠著斜線突襲成功守住戰局，周天成也在場邊教練席為他加油。在一次防守中，戚又仁一度跌坐在地上，但他馬上起身並擊出一顆漂亮的接發球，只見場邊的台灣男團也都奮力為戚又仁喊聲，戚又仁也精準判斷對方底線球出界。在24：25落後一分時，戚又仁耐心與對方在網前以小球來回，接一顆突襲繞後球，振奮人心。戚又仁扳平比數後，霍爾姆因出拍猶豫失分，最後戚又仁把握賽點機會，他雖處於防守的一方但保持專注力，霍爾姆回擊出現掛網失誤，戚又仁以27：25收下勝利。台灣男團最終以3：2力退地主隊，順利拿到8強門票，與丹麥將挺進淘汰賽，若能順利晉級4強賽將保底銅牌，並續寫台灣上一屆於2024年的最佳成績。