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效力洛杉磯道奇的世界巨星大谷翔平，昨日對陣邁阿密馬林魚先發登板，並未採用二刀流出賽，而是專注於投球上，雖然繳出6局僅失1分自責分好投，但仍有部分聲音反對這項只投不打的「投手專念」起用法。美國媒體《Dodgers Way》記者迪茲（Nick Dees）對此進行分析，提出潛在危機，主要認為此舉恐中斷大谷翔平好不容易找回的打擊手感。大谷翔平本場花費104球投完6局，僅被打出5安打、狂飆9次三振與4次四壞球，丟掉2分鐘僅有1分自責分，可惜打線遭到封鎖，讓他苦吞本季首敗，賽後他完成規定局數，防禦率0.60再度空降大聯盟防禦率王。值得注意的是，為了減輕整季身體負擔，大谷翔平今日並未以指定打擊（DH）身份上場。《Dodgers Way》記者迪茲認為，如果大谷翔平未來在登板日都不擔任打者上場，可能存在不小潛在問題。如果大谷翔平在登板日不打擊，退場後將無法留在場上打擊，等於減少利用「大谷條款」機會，另外節奏可能會被打亂：「他長期身為二刀流選手，打擊例行公事若被打破，可能會產生負面影響。」此外，大谷翔平最近剛走出10場比賽打擊率僅1成89、三振率近3成低潮，近3場擊出7支安打，在好不容易找回打擊感覺當下，美媒認為不該因為「投手專念」，而讓他中斷上場打擊。但文章最後也提到，儘管「投手專念」起用法受到矚目且存在爭議，但《Dodgers Way》仍對教練團絕對表示支持，「如果說有誰最能判斷大谷翔平是否需要更多休息時間，那一定是道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。」美媒認為，羅伯斯即便知道這會引發爭議，無疑也會堅持下去，為了延續道奇世界大賽冠軍3連霸目標而盡力。