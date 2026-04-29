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中華職棒台鋼雄鷹今（29）日靠著「大王」王柏融的「猛打賞」以及江承諺6局失1分好投，以5：1擊退富邦悍將，成功終止4連敗。賽後雄鷹總教練洪一中表示，雄鷹很需要贏下這場比賽，感謝江承諺跳出來替球隊止敗；賽前因雨比賽延後，雄鷹球員將休息室變成保齡球道，洪總也小試身手，畫面也在網路上瘋傳，洪總看到影片爆紅後嚇一跳，他也透露曾經參加過職棒元年、2年的保齡球賽，還獲得1顆球，「現在只剩下架勢，你看我那2球都『肉包（洗溝）』，沒擊倒半個瓶子，我擺POSE而已啦！」雄鷹賽前吞下4連敗，止敗任務落在江承諺身上，他也不負眾望，繳出江承諺主投6局失1分好投，被敲5支安打，另外送出5次三振、1次保送，繳出本季第3場優質先發，不僅替球隊止敗，還收下個人3連勝。賽後談到江承諺的表現，雄鷹總教練洪一中說，「他一直以來，每一次先發都還蠻穩定的。剛好我們最近戰績不是那麼理想，謝謝他今天站出來，為球隊止敗，我們已經4連敗了，真的需要一場勝利來振奮一下士氣。」球隊終於止敗，洪總透露有跟選手信心喊話，「大家在場上，把該做的事情做好，否極泰來，好事要發生了，大家要有信心。」賽前新莊球場因雨攪局，延遲了將近1個半小時才開賽，期間雄鷹休息室變成保齡球道，洪總也小試身手，影片馬上在網路上爆紅，成為熱議話題。洪總笑說，「我不知道這怎麼傳那麼快啦！我只是在那邊拋個球。我就丟2顆，怎麼我進去（更衣室），外面（網路）已經都在傳了。」洪總透露，自己以前會打保齡球，家裡也有自用的球，「以前中華職棒元年、2年的時候，有辦保齡球比賽，我有去參加，還得到一顆球。」聽到自己被球迷稱讚有保齡球選手的「架勢」，洪總笑說，「現在只剩下架勢，你看我那2球都『肉包』，沒擊倒半個瓶子，我擺POSE而已啦！」