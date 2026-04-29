中華職棒台鋼雄鷹今（29）日靠著「大王」王柏融的「猛打賞」以及江承諺6局失1分好投，以5：1擊退富邦悍將，成功終止4連敗。賽後雄鷹總教練洪一中表示，雄鷹很需要贏下這場比賽，感謝江承諺跳出來替球隊止敗；賽前因雨比賽延後，雄鷹球員將休息室變成保齡球道，洪總也小試身手，畫面也在網路上瘋傳，洪總看到影片爆紅後嚇一跳，他也透露曾經參加過職棒元年、2年的保齡球賽，還獲得1顆球，「現在只剩下架勢，你看我那2球都『肉包（洗溝）』，沒擊倒半個瓶子，我擺POSE而已啦！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
雄鷹終止4連敗　洪一中：「謝謝江承諺跳出來」

雄鷹賽前吞下4連敗，止敗任務落在江承諺身上，他也不負眾望，繳出江承諺主投6局失1分好投，被敲5支安打，另外送出5次三振、1次保送，繳出本季第3場優質先發，不僅替球隊止敗，還收下個人3連勝。

賽後談到江承諺的表現，雄鷹總教練洪一中說，「他一直以來，每一次先發都還蠻穩定的。剛好我們最近戰績不是那麼理想，謝謝他今天站出來，為球隊止敗，我們已經4連敗了，真的需要一場勝利來振奮一下士氣。」球隊終於止敗，洪總透露有跟選手信心喊話，「大家在場上，把該做的事情做好，否極泰來，好事要發生了，大家要有信心。」

賽前打保齡球畫面瘋傳　洪一中：「現在只剩下姿勢」

賽前新莊球場因雨攪局，延遲了將近1個半小時才開賽，期間雄鷹休息室變成保齡球道，洪總也小試身手，影片馬上在網路上爆紅，成為熱議話題。洪總笑說，「我不知道這怎麼傳那麼快啦！我只是在那邊拋個球。我就丟2顆，怎麼我進去（更衣室），外面（網路）已經都在傳了。」

洪總透露，自己以前會打保齡球，家裡也有自用的球，「以前中華職棒元年、2年的時候，有辦保齡球比賽，我有去參加，還得到一顆球。」聽到自己被球迷稱讚有保齡球選手的「架勢」，洪總笑說，「現在只剩下架勢，你看我那2球都『肉包』，沒擊倒半個瓶子，我擺POSE而已啦！」


相關新聞

影／台鋼休息室成保齡球道！洪一中、路易士試身手　坎南一球全倒

王柏融平常心看待生涯百轟！洪一中：感覺有Lamigo時期的一點影子

王柏融生涯百轟、800安助攻台鋼雄鷹！5：1退富邦悍將　終止4連敗

王柏融生涯百轟終於出爐！棒打富邦陳品宏　中職史上第28人達成

陳云茹編輯記者

畢業於國立屏東大學中文系，2016年開始投入體育新聞產業，對於國內籃球、棒球及綜合線運動都曾有過報導經驗，其中特別關注桌球及棒球領域，除了致力於中華職棒以外，2023世界棒球經典賽、2024世界棒球12強賽等經典國...

陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...