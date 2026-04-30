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效力於芝加哥白襪隊的日本強打「村神」村上宗隆，本季旅美後迅速適應大聯盟節奏，目前以12發全壘打與洋基隊長賈吉（Aaron Judge）並列全聯盟全壘打王，在芝加哥當地掀起一股「村上旋風」。芝加哥在地媒體與球評對他展現的長打火力與拚勁讚不絕口，直言簽下他是球隊近年來最成功、且最被低估的一筆合約。芝加哥在地廣播電台《670 The Score》的熱門節目《Spiegel & Holmes Show》中，主持人斯皮格（Matt Spiegel）對村上宗隆的影響力感到驚艷。他表示：「簽下村上不僅僅是戰力補強，更是一項成功的商業投資。這絕對是今年季前最被低估的簽約，白襪隊將會賣出大量村上的球衣，球迷們現在進場唯一的動力就是看他打擊。」另一位主持人霍姆斯（Laurence Holmes）更自爆，他在週日賽事中為了近距離觀察村上，甚至不用記者證、不聯繫球團，而是自掏腰包買票坐在觀眾席。霍姆斯感嘆道：「我只是單純想以粉絲的身分看他打球，這支球隊自從前總管哈恩（Rick Hahn）時代末期以來，就非常需要像他這樣能帶動氣氛的存在。」現年26歲的村上宗隆，去年12月以2年總額3400萬美元（約新台幣10.75億元）的合約加盟白襪。截至目前為止，他出賽30場就狂轟12發全壘打，進攻指數（OPS）高達.940，完全展現出日職最年輕三冠王的實力。除了恐怖的打擊數據，原本讓外界擔憂的一壘守備也有所突破。霍姆斯在觀察後評論道：「他在一壘的守備雖然還有些青澀，但他非常努力。我完全不介意那種充滿積極性的失誤，因為他展現出的拚勁與態度正是這支球隊所欠缺的。」白襪球迷對於村上的熱愛已反映在社群平台上，不少球迷大讚他的比賽充滿能量。去年12月白襪隊簽下村上，當時被視為冒險的舉動，如今已被公認為大聯盟季外最被低估的「神簽約」。