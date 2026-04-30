我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律老虎隊於今（30）日宣布，明星游擊手巴耶茲（Javier Báez）因右腳踝嚴重扭傷、先發投手麥茲（Casey Mize）因右側內收肌拉傷，雙雙被放入傷兵名單。在內野防區人手極度吃緊的情況下，老虎隊總教練辛奇（A.J. Hinch）在受訪時明確點名台灣小將李灝宇，認為他是目前最適合接下游擊大任的人選。明星游擊手巴耶茲是在昨日對陣勇士的比賽中，為了拚一壘安打踩壘不慎造成右腳踝受傷。辛奇教練透露，巴耶茲的腫脹與疼痛感依然明顯，雖然今日狀況稍微好轉，但短期內回歸極不樂觀，「這是一次相當嚴重的扭傷，我們只能等腫脹消退後再評估具體復出時間。」雪上加霜的是，原本是工具人首選的麥金斯崔（Zach McKinstry）目前也因髖部及腹部發炎處於復健階段。這讓老虎隊40人名單中，除了大物新秀麥戈尼格（Kevin McGonigle）外，已經沒有正規的健康游擊手可用。面對防守漏洞，辛奇教練將目光投向了今年升上大聯盟的台灣小將李灝宇。辛奇直言：「目前的調度確實不理想，但如果只是處理滾地球並精準傳向一壘，李（灝宇）可能是當前最適合的人選。」現年23歲的李灝宇，自4月17日升上大聯盟以來，主要負責二、三壘的守備。雖然升上最高層級後還沒有游擊的守備紀錄，但他過去在小聯盟時期曾有過35場游擊守備經驗，對此並不陌生。今日隨隊記者佩佐爾德（Evan Petzold）也捕捉到李灝宇在場邊加練游擊滾地球處理的畫面，顯示球隊已在為變更守位做準備。李灝宇本季目前出賽8場，擊出1轟、3分打點，整體攻擊指數（OPS）0.749。他在場上展現出的守備多功能性與長程砲火，讓他在此次內野荒中脫穎而出。若能成功跨區支援游擊防線，將大幅提升他在老虎隊的戰術價值，增加在最高殿堂的生存籌碼。