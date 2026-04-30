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洛杉磯道奇隊今（30）日在主場續戰邁阿密馬林魚，日籍球星大谷翔平在結束昨日的投手任務後，今日回歸打者身分擔任先發「第1棒、指定打擊」。大谷全場未擊出安打，選到3次四壞球保送，並跑出本季第 4 次盜壘。可惜道奇打線整體發揮受限，終場以2：3不敵馬林魚吞下連敗，也是本季第3度連敗。大谷翔平今日面對馬林魚2022年賽揚右腕阿爾康塔拉（Sandy Alcantara），首打席遭三振，但第2打席隨即選到四壞球保送。隨後大谷成功盜上二壘，這也是他近4場比賽中的第3盜，本季累積4盜。全場大谷2打數無安打、選到3次保送，其中第5打席更在9局下1人出局二、三壘有人時，遭到對手故意四壞保送塞成滿壘。然而，統計數據指出，大谷自手術復出後，在「登板隔日」的打擊表現較為低迷，本季3場登板隔日共10打數尚未開張，打擊率仍有待回穩。道奇隊今日派出強投格拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，他主投5.2局飆出9次三振失2分，表現平穩。道奇在6局下靠著新秀拉辛（Dalton Rushing）的安打追平比數成2：2。但在8局上馬林魚打下超前分。9局下半道奇燃起反攻火苗，攻佔滿壘後，重砲弗里曼（Freddie Freeman）擊出二壘方向滾地球，雖然大谷翔平試圖透過延後觸殺來爭取時間，但最終仍遭判定為再見雙殺。道奇連續兩天都以1分之差惜敗，在近期這波艱難的13連戰中以6勝7敗、低於五成勝率的成績收尾。隨著今日賽事結束，大谷翔平的4月份賽程也告一段落。他在進攻端繳出6轟、13打點的成績；投球端則是以5場先發、2勝1敗，以及全大聯盟最低的0.60防禦率作收。道奇隊明日將迎來難得的休兵日，隨後將轉往客場與紅雀、太空人展開6連戰。