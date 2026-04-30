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NBA官方今（30）日公布了2025-26球季的「Twyman-Stokes年度最佳隊友獎」得主。效力於紐奧良鵜鶘的老將中鋒小喬丹（DeAndre Jordan），在激烈的競爭中脫穎而出，以極小的差距險勝三屆獎項得主哈勒戴（Jrue Holiday）以及休士頓火箭老將傑夫格林（Jeff Green），贏得這項由現役球員公認的最高榮譽。這場被視為「休息室領袖」的頂尖對決，最終由小喬丹（DeAndre Jordan）以1,445分奪魁。這項獎項是由全聯盟385名現役球員親自投票選出，競爭異常激烈。曾三度獲此殊榮、現效力於波特蘭拓荒者的防守名將哈勒戴以1,437分屈居第二，兩人差距僅8分；而休士頓火箭的「長青樹」傑夫格林（Jeff Green）則以1,420分位居第三。現年37歲的小喬丹，這份「年度最佳隊友」獎座將成為他輝煌履歷上的最新亮點。他的職業生涯充滿榮耀，包括三度入選年度最佳陣容、兩度年度最佳防守陣容、入選過一次全明星賽，更在2016年里約奧運摘下金牌，並於2023年隨丹佛金塊奪下總冠軍。自2013年起設立的「年度最佳隊友獎」，旨在表揚場上無私球風、場內外具備導師風範並對團隊展現高度承諾的球員。獎項名稱來自1950年代皇家隊隊友泰門（Jack Twyman）與史托克（Maurice Stokes）的感人故事。史托克因傷癱瘓後，泰門自願成為其法定監護人並照顧其餘生，這段傳奇情誼成為了NBA團隊精神的最高指標。本季除了獲獎的三位球星外，入圍名單還包括多位大咖，如紐約尼克的布朗森（Jalen Brunson）、波士頓塞爾提克的塔圖姆（Jayson Tatum）、聖安東尼奧馬刺的福克斯（De'Aaron Fox）以及湖人隊的史馬特（Marcus Smart）等。