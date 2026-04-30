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金州勇士隊曾創下10年4冠的輝煌王朝，由柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）組成的「三巨頭」曾被視為現代籃球的巔峰代表。然而，隨著湯普森於2024年夏天轉投達拉斯獨行俠，這段傳奇似乎已畫下句點。勇士核心老將格林近日鬆口坦言：「當Klay離開的那一刻起，這個時代的一部分就已經結束了。」在女籃傳奇帕克（Candace Parker）的節目《Post Moves》中，格林談到了湯普森離隊對球隊精神層面的衝擊。他並未粉飾太平，而是直言不諱地表示：「當克萊離開時，這個時代的一部分就已經結束了。雖然我們還有柯瑞（Stephen Curry）、還有我，以及一直都在的助教群與工作人員，但那種感覺確實變得不同了。」勇士隊本季表現掙扎，在柯瑞與巴特勒（Jimmy Butler）相繼遭遇傷病打擊下，僅繳出37勝45敗的慘澹戰績，連季後賽大門都未能踏入。格林的這番話，無疑是為過去十年統治聯盟的「浪花兄弟」與格林三人組正式蓋上了一個時代的記號。有趣的是，雖然湯普森目前與獨行俠仍有合約在身，但他對未來的態度似乎開始動搖。根據記者柯蒂斯（Mike Curtis）在4月初的採訪，當被問及下個賽季是否會續留達拉斯時，湯普森的回答非常有趣。「這是一個很難回答的問題。我並不確定，」湯普森當時表示，「合約上我是會留下來，但在達拉斯這段時間讓我學到，事情可能在轉瞬之間發生劇變。」這番話也引發外界熱議，猜測這位明星射手是否有機會在生涯末年重返金州，來一場最後的重聚。勇士隊這個夏天將面臨前所未有的不確定性。除了格林與湯普森的言論引發波瀾外，功勳教頭科爾（Steve Kerr）的合約問題仍未解決，格林的球員選項也迫在眉睫。即便38歲的柯瑞依然擁有改變比賽的影響力，但隨隊人員的更迭，像是助教迪馬可（Chris DeMarco）轉任WNBA紐約自由人主帥等消息，都象徵著勇士體系正在解體。格林雖然強調王朝的根基仍在，但在老齡化與傷病困擾下，勇士該如何開啟第二篇章，將成為全聯盟關注的焦點。