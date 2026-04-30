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熱火得到： 雷納德、鄧恩（Kris Dunn）

快艇得到： 希羅（Tyler Herro）、維金斯（Andrew Wiggins）、兩枚無保護首輪籤

勇士得到： 雷納德

快艇得到：巴特勒、2027年樂透保護首輪籤、2032年無保護首輪籤

▲勇士預計送出巴特勒（Jimmy Butler）及2027年樂透保護首輪籤、2032年無保護首輪籤，以換取雷納德與柯瑞（Stephen Curry）的夢幻聯動。（圖／取自金州勇士 X）

火箭得到： 雷納德、羅培茲（Brook Lopez）

快艇得到： 申京（Alperen Sengun）、謝潑德（Reed Sheppard）、亞當斯（Steven Adams）

活塞得到： 雷納德、次輪籤

快艇得到： 羅賓遜（Duncan Robinson）、勒維爾（Caris LeVert）、霍蘭德（Ron Holland II）、兩枚首輪籤

▲根據ESPN方案，火箭將送出申京（Alperen Sengun）、謝潑德（Reed Sheppard）與亞當斯（Steven Adams），換取雷納德與大中鋒羅培茲（Brook Lopez）。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯快艇隊本賽季已經結束，儘管總裁法蘭克（Lawrence Frank）對外宣稱無意交易當家球星雷納德（Kawhi Leonard），但外界普遍認為他的快艇時代已經畫下句點。根據ESPN權威專家團隊的最新分析，雷納德在今夏極可能捲入震撼全聯盟的交易。在涉及勇士、活塞、火箭與熱火的四大方案中，邁阿密熱火被認為是最有機會搶下這塊建隊基石的領跑者。在ESPN專家馬克斯（Bobby Marks）與史內林斯（Andre Snellings）的共同分析中，邁阿密熱火最被看好達成交易。快艇有望送出雷納德與防守悍將鄧恩（Kris Dunn），換回熱火神射手希羅（Tyler Herro）、前鋒維金斯（Andrew Wiggins）以及兩枚無保護首輪籤（2030、2032年）。這筆交易被視為熱火總裁萊利（Pat Riley）重塑鐵血文化的關鍵一步。雷納德攻防一體的球風與熱火文化完美契合，能與阿德巴約（Bam Adebayo）聯手重建後巴特勒（Jimmy Butler）時代的競爭力。快艇則能獲得希羅這位年輕核心，並透過選秀權加速重建進程。另一項引發高度關注的方案則是雷納德加盟金州勇士。勇士預計送出巴特勒（Jimmy Butler）及2027年樂透保護首輪籤、2032年無保護首輪籤，以換取雷納德與柯瑞（Stephen Curry）的夢幻聯動。由於巴特勒受十字韌帶傷勢困擾，勇士急需在柯瑞38歲的巔峰尾聲補進即戰力。雷納德本季例行賽打出生涯最佳水準，若能克服傷病疑慮，他將與柯瑞組成聯盟最恐怖的雙人組。快艇則能在這筆交易中獲得選秀紅利，賭注未來的重建價值。休士頓火箭也被列為潛在買家。根據ESPN方案，火箭將送出申京（Alperen Sengun）、謝潑德（Reed Sheppard）與亞當斯（Steven Adams），換取雷納德與大中鋒羅培茲（Brook Lopez）。屆時火箭將組成「杜蘭特（Kevin Durant）+ 雷納德」的恐怖鋒線組合，輔以范弗利特（Fred VanVleet），全速衝擊總冠軍。至於重建中的底特律活塞，則希望透過雷納德的經驗帶領狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）。活塞擁有充足的薪資空間與選秀權儲備，能提供快艇如霍蘭德（Ron Holland II）等潛力新星，達成重建與即戰力的雙贏互換。