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芝加哥白襪今年以2年3400萬美元（約新台幣10.7億元）重金挖角的日籍重砲村上宗隆，今（30）日對戰洛杉磯天使比賽中，雖然中斷了連續安打紀錄，卻展現了極致的選球耐心。村上單場選到3次保送追平美職生涯紀錄，並在延長賽成功延續攻勢，最終由隊友蒙哥馬利（Colson Montgomery）敲出再見安打，幫助白襪以3：2帶走勝利。曾在日職單季狂敲56轟、綽號「村神」的村上宗隆，挑戰大聯盟首季就展現無縫接軌的長打火力。開季至今他已扛出12發紅不讓，與紐約洋基的「法官」賈吉（Aaron Judge）並列全聯盟第一。今日他擔任先發第3棒守一壘，雖安打熄火，但天使投手群顯然對他的火力極其忌憚。村上宗隆今日靠著精準的選球眼，單場三度獲保送上壘，尤其在10局下半延長賽的保送，成功為球隊製造得分契機，成為隱形的獲勝功臣。除了村上宗隆的選球功力，白襪先發投手費德（Erick Fedde）今日表現也極其出色，主投7局失2分並送出6次三振，防禦率持續下修，可惜退場時兩隊平手，無關勝敗。兩隊僵持到延長賽10局下半，白襪在村上宗隆上壘後壓力加劇，最終新秀蒙哥馬利（Colson Montgomery）逮住機會敲出再見安打，徹底擊潰天使。儘管今日打擊率微幅下修至0.236，但村上宗隆憑藉高保送率，讓他的攻擊指數（OPS）來到恐怖的0.939，在全大聯盟名列前茅。