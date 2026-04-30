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2026年湯優盃開打，湯姆斯盃男團D組賽事中，擁14座冠軍頭銜、且在上屆3：0擊退台灣男團的羽球強國印尼，在昨（29）日的關鍵戰中以1：4慘遭法國擊潰。儘管印尼、泰國與法國同為2勝1敗，但比較勝負場與積分後印尼竟在小組賽中墊底，更寫下自參賽以來隊史首度無緣8的紀錄。法國則打破外界質疑，單打「全勝」，攜手泰國晉級8強。印尼此場只要拿下2場勝利就能收8強門票，然而法國突破質疑，男單第一場由世排第4的法國波波夫（Christo Popov）以21：19、12：14戰勝世排第5的印尼王牌克里斯提（Jonatan christie），克里斯提全場節奏被對手限制，第二局也無法突破。第二點男雙如兩國新星對決，曾奪世青賽冠軍的印尼新星法漢（Alwi Farhan）亦未能止血，遭法國拉尼耶（Alex Lanier）全程壓制，拉尼耶以21：16、21：19取勝。第三點男單由波波夫親弟弟「小波波夫（Toma Popov）」上陣，他對決曾高居世界排名第2的金廷（Anthony Ginting），且在失掉首局的情況下，小波波夫仍以20：22、21：15、22：20完成大逆轉，擊退金廷。法國除了男單把握住勝利外，男雙也突破。即便世界排名第3的印尼王牌男雙阿爾弗蘭（Fajar Alfian）、菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）在最後關頭收下勝利，但另一組男雙古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）、伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi Isfahani）仍丟兩局以失敗告終。最終印尼以1：4落敗，無緣8強，法國則戲劇性的以分組第二成績晉級8強。印尼在上屆2024年湯姆斯盃4強賽中，與台灣男團碰頭，當時台灣男團已創下隊史最佳成績保底季軍，力拚決賽門票，不過周天成、麟洋配、王子維皆敗下陣，台灣遭印尼0：3完封，印尼則在冠軍戰輸給中國。這次台灣勁敵印尼跌破眾人眼鏡，提前遭淘汰，台灣男團也有望趁著今天擊退丹麥的氣勢，挺進8強並趁勝追擊，期待再突破自我、創隊史高峰。