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▲目前正帶領湖人在2026年季後賽首輪奮戰的詹姆斯，憑藉驚人的職業壽命，已在多項核心數據上超越喬丹，包括成為NBA歷史得分王與累積21次年度最佳陣容。（圖／路透／達志影像）

統計項目 LeBron James Michael Jordan NBA總冠軍 4 6 例行賽MVP 4 5 生涯總得分 43,440 32,292 全明星次數 21 14

▲喬丹擁有的6座冠軍與5次MVP，依然是詹皇支持者難以逾越的山難。（圖／路透／達志影像）

隨著「詹皇」在NBA征戰進入第23個賽季，關於他與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）誰才是「史上最佳球員（GOAT）」的爭論從未停歇。今日在接受ESPN專訪時，41歲的詹姆斯（LeBron James）感性地談到了喬丹對他的影響，並表示希望自己職業生涯的成就，足以對得起兩人共同背負的23號球衣。詹姆斯在訪談中強調，將他與喬丹進行比較如同「拿蘋果比橘子」，因為兩人的場上定位本質上完全不同。「我從未將自己與MJ比較，因為我們的球風迥異。」詹姆斯表示，「我一生都是控球前鋒，始終在尋找傳球機會；而MJ則是純粹的得分手，他總是在尋找投籃機會。」儘管自認風格不同，詹姆斯仍對前輩推崇備至：「他的中距離跳投、他的低位單打技術，以及那股舉世皆知的贏球意志，都是我們這代人渴望效仿的特質。我認為我們兩個人都是獨一無二的偉大球員。」目前正帶領湖人在2026年季後賽首輪奮戰的詹姆斯，憑藉驚人的職業壽命，已在多項核心數據上超越喬丹，包括成為NBA歷史得分王與累積21次年度最佳陣容。然而，喬丹擁有的6座冠軍與5次MVP，依然是詹皇支持者難以逾越的山難。詹姆斯與喬丹關鍵數據對比：對於網路與理髮廳裡永無止境的GOAT辯論，詹姆斯坦言感到疲憊。「你可以同時熱愛我們兩個人，而不必透過貶低另一方來證明你的論點。但在這種討論中，被攻擊的通常是我。」他感性地表示，自己從小在阿克倫長大，正是因為有喬丹的激勵，他才敢夢想擁有個人簽名鞋、夢想在關鍵時刻投進絕殺球。「我希望至少我穿著這號23號球衣，沒有讓他丟臉（made him proud）。」詹姆斯說道。談到常被詬病的總冠軍賽4勝6負戰績，詹姆斯表示年輕時確實會受影響，但現在已學會欣賞自己的這段旅程。「人們會說：『他連進8次總冠軍賽卻只贏了3次』，或是『他是得分王但打了23年』。但我也是史上最快達成從1000分到10000分各個里程碑的人。雖然對於決賽勝率仍有遺憾，但如果人們試圖將這轉化為負面評價，我已經不再像年輕時那樣在意了。」這場長達十年的GOAT辯論或許永遠不會有定論，但對於即將步入生涯尾聲的詹姆斯而言，他已完成了他的使命，並向曾經激勵過他的傳奇致上了最高敬意。