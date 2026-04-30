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關於喬丹（Michael Jordan）與詹姆斯（LeBron James）誰才是史上最偉大球員（GOAT）的爭論從未停止。然而，ESPN知名媒體人威爾邦（Michael Wilbon）近日在節目中揭露一段感人的往事，指出在2010年代初期詹姆斯身陷輿論風暴時，喬丹曾親自出面，要求媒體「對這孩子放過一馬」。威爾邦在《First Take》節目中回憶，在2000年代末期至2010年代初期，詹姆斯因始終無法奪冠而面臨媒體排山倒海的批評。當時，威爾邦接到了喬丹的電話，內容令他大感意外。「我記得和麥可有過一次對談，他說：『嘿，放輕鬆點。明天你談到這件事時，對這孩子溫柔一點，原因在這裡。』」威爾邦透露，喬丹當時列出了一長串他非常欣賞詹姆斯的理由。喬丹認為詹姆斯當時在克里夫蘭騎士隊時，身邊缺乏足夠的支援，卻要扛起整支球隊對抗強權，這與他早年的處境如出一轍。威爾本感嘆：「喬丹完全沒必要這麼做，但他理解詹姆斯當時所處的輿論壓力，因為他自己也曾走過那段路。」喬丹之所以選擇發聲，是因為他曾在生涯早期經歷過同樣的質疑。當時輿論普遍認為「得分王無法奪冠」，且喬丹曾連續三年在季後賽被底特律的「壞孩子軍團」擋下。威爾邦指出，喬丹非常理解在翻過那座冠軍大山之前，巨星所承受的壓力。「麥可了解詹姆斯的困境，他想為詹姆斯減輕壓力。如果人們認為喬丹對詹姆斯有任何怨恨，那絕對是錯的。喬丹曾告訴我：『別讓輿論定義了這個孩子。』」這段內幕也解答了許多球迷心中的疑惑：為何喬丹從未在公開場合大聲為詹姆斯辯護？事實上，熟悉喬丹的人都知道，他退休後極力保護私生活，除了少數公開行程外，鮮少對現役球員發表長篇大論。喬丹選擇以私下聯繫媒體友人的方式，默默影響輿論導向，而非站在鎂光燈前。這顯示出兩位超級巨星之間雖然鮮少公開互動，但彼此之間充滿敬意。儘管詹姆斯後來為了奪冠轉投邁阿密熱火組成三巨頭，引發更大爭議，但在喬丹眼中，那不過是一個天才球員在尋求突破困境的必經之路。