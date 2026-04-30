克里夫蘭騎士明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）再次向世人證明，他絕對是NBA史上最強大的得分機器之一。在台灣時間今（30）日對戰多倫多暴龍的季後賽首輪第五戰中，哈登在主場球迷的歡呼聲下，正式解鎖季後賽生涯4000分的偉大成就，躋身歷史級得分俱樂部，無疑已提前為他預約了一張未來籃球名人堂的入門票。

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4000分入袋！接獲史特魯斯助攻三分入網

這歷史性的一刻發生在比賽中，哈登（James Harden）接獲隊友史特魯斯（Max Strus）的助攻後，在三分線外果斷出手命中，不僅讓騎士主場氣氛嗨到最高點，也正式宣布他的季後賽總得分跨越4000分門檻。哈登在首節就展現極強的進攻欲望，頻頻撕裂暴龍隊防線。

哈登六換東家仍維持巔峰產出　追逐終極夢想冠軍戒

回顧哈登（James Harden）的職業生涯，他的4000分足跡遍布全美。從起步的奧克拉荷馬雷霆、展現巔峰神蹟的休士頓火箭，到後來待過的籃網、七六人與快艇，每一支他效力過的球隊，他都能帶領其闖進季後賽。

今年2月，騎士隊不惜送出主力控衛葛蘭德（Darius Garland）與未來選秀權，從快艇隊換來哈登。雖然交易當時引發熱議，但哈登隨即用實際表現回報新東家，證明自己仍具備統治季後賽的實力。

儘管個人榮譽累積無數，從例行賽MVP到多次得分王，再到如今的季後賽4000分紀錄，哈登（James Harden）的榮耀牆上始終缺少那一座奧布萊恩冠軍金盃。


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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...