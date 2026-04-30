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效力於科羅拉多落磯隊的日籍投手菅野智之（Tomoyuki Sugano），今（30）日在客場挑戰國聯中區龍頭辛辛那提紅人隊。菅野展現絕佳的控球與緩急搭配，雖然在比賽中二度面臨失分危機，但最終仍靠著豐富經驗化險為夷，總計投5又1/3局無失分。落磯隊打線今日也徹底爆發，全場狂掃15支安打，最終以13：2大勝紅人，協助菅野順利奪下個人本季第3勝，成為目前旅美日本、台灣球員中的最多。落磯隊在1局上半就為菅野智之打下強心針。靠著安打與兩次四壞球保送在2出局後攻佔滿壘，沙利文（Brett Sullivan）一記清壘的三壘安打帶有3分打點，讓菅野在開賽就握有3：0的領先優勢。儘管有火力後盾，菅野在2局下半卻遇到亂流。他在對決首名打者羅（Nathaniel Lowe）時，在滿球數下因「投球計時違規（Pitch Clock Violation）」被自動計一壞球，導致保送打者，隨後又被敲出安打，陷入無人出局一、二壘有人的困局。然而菅野臨危不亂，連續製造3個外野飛球出局，成功瓦解紅人隊攻勢。菅野在隨後的3到5局表現穩定，不僅在3局演出3上3下，更在4、5兩局發揮精準的低角控球，頻頻製造滾地球出局。雖然在6局下半體能略微下滑，在投出保送與被敲安後留下一、三壘有人的局面退場，但接手的後援投手順利守成，讓菅野今日的失分紀錄維持在「0」。本場比賽結束後，菅野智之開季至今6場先發取得3勝1敗，防禦率也從賽前的3.11下降至優異的2.84。除了4月17日對戰道奇隊失5分外，他在其餘5場先發中均將失分控制在2分以下，展現出極高的安定感。落磯隊打擊群今日表現瘋狂，4棒古德曼（Hunter Goodman）分別在第5局與第7局各敲出一發全壘打，個人單場貢獻兩次煙火秀。比賽進入第9局後，由於分差過大，紅人隊甚至派野手登板投球，落磯隊毫不留情再補上5分。最終落磯隊以13：2血洗主場的紅人，也讓菅野智之在防禦率與勝投數上，均傲視目前的大聯盟亞洲投手陣營。